Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ tổ chức đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Tham dự hội nghị về phía Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị.



Mùa khô 2025-2026, Đội quy tập của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhamxay và thủ đô Viêng Chăn (Lào), với chỉ tiêu được giao tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ. Đến thời điểm này, Đội quy tập đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhamxay, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Võ Quang Thiện, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến, ngày 20-5 đến 24-5, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ sang Lào hội đàm, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Ngày 25-5, hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về nước, tổ chức lễ cầu siêu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương đã góp ý, bổ sung kế hoạch, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác đón nhận, hồi hương, an táng hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh kết luận hội nghị.



Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhất trí cao với phương án, kế hoạch đón nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm việc tổ chức được trang trọng, ý nghĩa, an toàn.

Tác giả: Lê Đức

Nguồn tin: qdnd.vn