Dự án chậm tiến độ, Công ty Ngân Linh bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 06/12, thông tin từ UBND Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh.

Được biết, dự án nhà máy sản xuất chế biến lâm sản của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh (trụ sở tại Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân) được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần đầu vào ngày 22/1/2018; điều chỉnh lần thứ 2 vào ngày 8/1/2021.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 1/2022, dự án nhà máy chế biến lâm sản phải triển khai thi công các hạng mục công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị, dây chuyền sản xuất, chuẩn bị nguồn nguyên liệu, chạy thử và đưa dự án vào hoạt động sản xuất chính thức.

Nhưng trên thực tế, đến nay Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh mới chỉ hoàn thành công tác san lấp mặt bằng và xây dựng hàng rào xung quanh khu vực dự án. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại (từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất số 168/QĐ-KKT ngày 10/12/2021, đã trừ thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19), dự án chậm tiến độ 17 tháng.

Với hành vi sai phạm này, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh đã bị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cơ quan có thầm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm a, khoản 2, điều 19 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, UBND xã Nghi Xuân đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh số tiền 85 triệu đồng.

