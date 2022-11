Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay diễn ra thế nào

Sáng 29/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam và chuẩn bị ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Từ chiều tối và đêm 29/11, mưa dông xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa lớn với lượng phổ biến 40-80 mm. Mưa duy trì đến hết ngày 30/11.

Fansipan có thể 0 độ C

Rạng sáng 30/11, không khí lạnh tác động đến nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và dần ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Lúc này, thời tiết miền Bắc chuyển rét khi vùng núi và trung du ghi nhận nhiệt độ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ dao động 12-14 độ C, ngưỡng rét đậm.

Trao đổi với Zing, ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đợt không khí lạnh lần này khả năng gây giảm nhiệt mạnh ở toàn miền Bắc từ rạng sáng 30/11.

Trong đó, một số khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 7-9 độ C. Chuyên gia dự báo nhiệt độ trên đỉnh Fansipan có thể xuống mức 0 độ C gây ra tình trạng băng giá, mưa tuyết hoặc sương muối.

"Trong đợt này, nhiệt độ cao nhất ở vùng núi phổ biến 12-14 độ C. Thời tiết nhanh chóng chuyển rét trong ngày 30/11 và rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng", ông Hải nhận định.

Chuyên gia cảnh báo người dân khu vực Lào Cai và vùng núi phía Bắc cần đề phòng lốc xoáy và sét đánh khi trời có mưa dông cùng một số loại hình thiên tai như lũ quét, trượt lở đất. Người dân cũng cần chủ động phòng, chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt vào sáng 30/11 khi nhiệt độ cao nhất đạt 23 độ C, thấp hơn 7 độ C so với một ngày trước. Đồng thời, mưa dông xuất hiện và kéo dài cả ngày.

Từ đầu giờ chiều mai, thời tiết chuyển rét rõ rệt, nhiệt độ dần giảm xuống ngưỡng 17-19 độ C. Đến đêm, khu vực rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 14 độ C.

Trong đợt này, ngày 1-2/12 là thời điểm rét nhất khi nền nhiệt trung bình ngày không vượt quá 15 độ C. Trạng thái rét đậm bao trùm thủ đô và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất trong đêm xuống ngưỡng 12 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 30/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4 m; biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Cùng với đó, chuyên gia nhận định không khí lạnh cường độ mạnh khiến khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới ở phía nam Biển Đông trong những ngày tới là rất thấp.

Miền Trung mưa lớn dài ngày

Cùng ngày, cơ quan khí tượng cảnh báo về đợt mưa lớn xuất hiện ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Mưa kéo dài từ đêm 1/12 đến hết ngày 3/12 với lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đáng lưu ý, ngày 4-5/12, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên mưa lớn duy trì dài ngày ở Trung Bộ.

Ngày 1-4/12, các sông từ Quảng Trị đến Bình Định khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông dao động 3-5 m, hạ lưu 1-2,5 m.

Đỉnh lũ trên hạ lưu các sông chính ở Quảng Trị đến Quảng Nam lên mức báo động báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 1 và 2, có sông trên báo động 2.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Trước tác động của không khí lạnh đến thời tiết, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ thực hiện biện pháp phòng tránh mưa lũ, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất.

Địa phương miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại để đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh.

Người dân được khuyến cáo không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là vùng núi cao.

Đơn vị chức năng được yêu cầu tuyên truyền cho người người dân cách thức đảm bảo an toàn chống rét cho đàn gia súc như vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét...

Hướng dẫn người dân cách giữ ấm trong mùa đông và phòng chống rét đúng cách cho gia súc, gia cầm. Đồ họa: PCTT.

