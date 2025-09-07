Đỗ Hoàng Hên chia sẻ xúc động sau khi trở thành công dân Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên sắp có quốc tịch Việt Nam.



Hendrio chính thức được CLB Hà Nội FC đăng ký tham dự V-League 2025/2026 với tư cách cầu thủ nhập tịch. Tên tiếng Việt của cầu thủ này là Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, đến hiện tại, cựu cầu thủ của Nam Định vẫn chưa thể ra sân thi đấu bởi quá trình xin quốc tịch của ngôi sao này vẫn đang trong giai đoạn chờ giải quyết.

Đỗ Hoàng Hên chia sẻ với Tri Thức – Znews: “Lần chờ đợi này có phần khó khăn với tôi, nhưng tôi tin rằng đó là vì 1 lý do chính đáng. Việc được trở thành công dân của Việt Nam khiến tôi rất hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần kiên nhẫn thêm 1 chút, tôi sẽ sớm được thi đấu và mang niềm vui đến cho mọi người bằng công việc của mình”.

Theo dự kiến, Đỗ Hoàng Hên sẽ có quốc tịch Việt Nam vào tháng 11 tới và có thể bắt đầu thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch tại V-League 2025/226.

Vào tháng 3 năm tới, tuyển Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho màn tái đấu Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027, rất có thể HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho Đỗ Hoàng Hên.

Hoàng Hên từng khoác áo U16 Barca, được đánh giá cao về kĩ thuật, khả năng sáng tạo và lối chơi phối hợp nhóm. Cầu thủ này gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 khi kí hợp đồng với Bình Định FC, đến nay đã có hơn 5 năm gắn bó.

Trước khi có quốc tịch Việt Nam, Hoàng Hên chưa được Hà Nội FC đăng kí ở 3 vòng đầu mùa. Sự bổ sung của tiền vệ này được kì vọng sẽ giúp đội bóng Thủ đô cải thiện phong độ sau chuỗi trận không như ý.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn