Đình Bắc 'lụm' giải châu Á mỏi tay, tuổi 22 sở hữu 'gia tài' cúp và huy chương gây choáng

Trở về Việt Nam sau VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục đón tin vui khi được bầu chọn là "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" của giải. Đáng nói, điều khiến netizen thích thú không chỉ là thành tích mà còn nằm ở cách tiền đạo sinh năm 2004 ăn mừng niềm vui rất… Đình Bắc.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc đăng tải bài viết cảm ơn người hâm mộ ngay khi biết tin mình nhận giải thưởng. Vẫn là phong cách quen thuộc: Mở đầu bằng trạng thái "đang cảm thấy biết ơn", phía dưới là một "rừng" sticker đủ sắc thái cảm xúc, từ sung sướng, phấn khích cho tới trái tim, cờ đỏ sao vàng. Nội dung status ngắn gọn, chân thành, đúng kiểu trước sau như một mà Đình Bắc vẫn giữ suốt từ đầu giải.

"Bắc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, mọi người yêu mến Bắc đã bầu chọn cho Bắc giải thưởng "Cầu Thủ Gây Ấn Tượng Nhất: VCK U23 Châu Á 2026 ạ! Đây sẽ là động lực để Bắc tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa ạ!". Không dài dòng, hoa mỹ, Đình Bắc rồi vẫn ghi điểm bằng sự gần gũi rất riêng.

Đình Bắc đăng tải bài viết cảm ơn người hâm mộ.

Trước đó, ở cuộc bình chọn dành cho "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc áp đảo với hơn 88% lượt bình chọn, vượt xa các đối thủ đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Về nước chưa kịp nghỉ ngơi, giải thưởng đã "bay" về tay, lại thêm một lần khiến netizen bật cười vì cách ăn mừng rất thật.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, Đình Bắc đã cùng các đồng đội chinh phục trọn vẹn những cột mốc quan trọng nhất từ chức Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 đầy thuyết phục, cho đến tấm Huy chương Đồng lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026.

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo tuyển, ở cấp độ CLB, Đình Bắc cũng trở thành "thỏi nam châm" thu hút danh hiệu. Anh góp công lớn giúp đội bóng chủ quản thâu tóm bộ đôi cúp quốc nội với chức Vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 và Siêu cúp Quốc gia 2025. Ngay cả ở đấu trường quốc tế mới mẻ như Shopee Cup, anh cũng kịp bỏ túi danh hiệu Á quân, chứng minh sự thích nghi tuyệt vời ở mọi cấp độ thi đấu.

Đình Bắc có một năm thi đấu rực rỡ. (Ảnhh: On Sport).

Danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á và là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025 cũng thuộc về Đình Bắc. Tại Gala Cúp Chiến Thắng 2025 vừa qua, cái tên Nguyễn Đình Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi được xướng tên ở hạng mục "Vận động viên trẻ của năm". Đây không chỉ là một giải thưởng cá nhân đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Danh hiệu cấp Đội tuyển (U22/U23 Việt Nam) Vô địch U23 Đông Nam Á 2025: Lên ngôi thuyết phục sau khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh trong khu vực. ... Huy chương Vàng SEA Games 33 (2025): Tấm HCV quý giá trên đất Thái Lan, khẳng định vị thế số 1 khu vực. Huy chương Đồng U23 Châu Á 2026: Thành tích lịch sử vừa đạt được vào tháng 1/2026 sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba. Danh hiệu cấp Câu lạc bộ (CLB Công an Hà Nội) Vô địch Cúp Quốc gia 2024/25. Vô địch Siêu cúp Quốc gia 2025. Á quân Shopee Cup (ASEAN Club Championship) 2024/25: Một bước tiến đáng kể ở sân chơi khu vực dành cho CLB. Danh hiệu cá nhân Vua phá lưới U23 Châu Á 2026: Ghi 4 bàn thắng, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này ở cấp độ châu lục. VĐV trẻ của năm tại Cúp Chiến thắng 2025: Giải thưởng "Oscar thể thao Việt Nam" vừa được trao tối 29/01/2026. Quả bóng Bạc Việt Nam 2025: Lần đầu tiên lọt vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất năm. Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025. Hình ảnh/Khoảnh khắc ấn tượng của năm 2025: Khoảnh khắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik (trao giải tại Gala Cúp Chiến thắng).

