Bé gái 10 tuổi tử vong do điện giật trên cầu

Cụ thể, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, em T.T.T (10 tuổi, ngụ ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ) đi chơi cùng nhóm bạn. Khi đi bộ qua cầu Thuận Duyên (ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng) để về nhà, em bị điện giật và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng phối hợp chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây điện dài khoảng 80m, kéo trái phép từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà ông N.M.H (ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ). Đoạn dây được cố định vào khung sắt giữa cầu, lớp cách điện bị hỏng dẫn đến rò điện.

Chính quyền xã Tân Hưng đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sự cố tiếp tục cảnh báo tình trạng câu móc điện tùy tiện, đặc biệt ở khu vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước thực tế gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn liên quan đến điện, UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và siết chặt an toàn điện, nhằm ngăn ngừa sự cố tái diễn.

