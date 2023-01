Điều động, bổ nhiệm 6 trưởng, phó phòng Công an Quảng Bình

Ngày 6-1, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các Trưởng phòng, Trưởng Công an TP Đồng Hới



Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm 6 trưởng, phó phòng và Trưởng Công an TP Đồng Hới.

Cụ thể, Thượng tá Đinh Cao Quang - Trưởng Công an TP Đồng Hới đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT.

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng Phòng CSGT đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đồng Hới.

Thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường.

Trung tá Từ Hồng Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các Phó trưởng phòng.



Thượng tá Trần Thăng Long - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Nguyễn Tư Duy, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những cán bộ, lãnh đạo vừa được điều động, bổ nhiệm lần này. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm là hạt nhân trung tâm đoàn kết đơn vị, tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

