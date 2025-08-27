Diễn văn nghệ học sinh bị điện giật chết: Khởi tố người phụ trách âm thanh, ánh sáng

Bị can Nguyên bị khởi tố vì để rò rỉ điện khiến 1 nam sinh tử vong - Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Ngày 27-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp khiến một học sinh bị điện giật tử vong.
Nạn nhân là em T.C.T. (sinh năm 2010), học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Tơ (xã Ba Tơ, Quảng Ngãi).
Theo điều tra, tối 25-4 tại Trường THCS Ba Tơ, Quảng Ngãi tổ chức biểu diễn văn nghệ. Bị can Tạ Hoàng Nguyên là người phụ trách hạng mục ánh sáng cho đêm diễn.
Trước buổi diễn văn nghệ có mưa, sân khấu bị ẩm ướt, các học sinh biểu diễn tiết mục trước T. nghe tê tê ở chân khi đứng trên sân khấu.
Nghi ngờ dấu hiệu rò rỉ điện, các học sinh phản ánh, nhà trường yêu cầu đơn vị âm thanh ánh sáng kiểm tra lại điện trang trí, đảm bảo an toàn.
Dẫu vậy, đến khoảng 21h40, khi T. cùng bạn biểu diễn văn nghệ. Sau khi diễn xong, T. bước xuống sân khấu vô tình chạm vào trụ sắt trang trí sân khấu và bị điện giật.
Lúc này nhiều người phát hiện, có người đã lao vào kéo T. ra và cũng bị điện giật. Nhiều người khác đi tìm ổ điện để cắt đứt nguồn điện cứu T..
Dù nỗ lực sơ cứu, đưa T. đến Trung tâm Y tế Ba Tơ cấp cứu nhưng T. đã tử vong với nhiều vết bỏng trên cơ thể.
Sự việc sau đó được báo cho công an, hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc.
Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định hệ thống đèn LED sử dụng cho buổi biểu diễn bị rò rỉ điện, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.
Bị can Nguyên là người trực tiếp phụ trách hạng mục âm thanh, ánh sáng và điện trang trí trên sân khấu. Cảnh sát cho rằng Nguyên đã vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến rò rỉ điện khiến nam sinh tử vong.
Tác giả: Trần Mai
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ