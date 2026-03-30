Địa điểm triển khai dự án mới quy mô 285 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Theo đó, dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hoàng Huy SHQ do Công ty Cổ phần Hoàng Huy SHQ làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tich 27.000 m2, tại lô CN-4, CN-5, Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là sản xuất hộp carton, thùng carton; sản xuất tấm pallet bằng gỗ phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 285 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư 57 tỷ đồng; vốn huy động 228 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến hết ngày 25/10/2060.

Về tiến độ thực hiện dự án, thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư và các thủ tục có liên quan (quy hoạch, môi trường, đất đai, xây dựng, PCCC....) là 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó chậm nhất trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện hồ sơ thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, lắp đặt trang thiết bị vận hành là 18 tháng kể từ thời điểm giao đất, cho thuê đất.

Công ty Cổ phần Hoàng Huy SHQ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định; triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đã được phê duyệt; chủ động bố trí, huy động nguồn vốn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.

Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ và mục tiêu đã cam kết.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hoàng Huy SHQ không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Gia Lách mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị sản xuất, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, định hướng đầu tư rõ ràng cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, ngành, tin tưởng rằng dự án sẽ sớm được triển khai hiệu quả, đi vào hoạt động đúng tiến độ, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

