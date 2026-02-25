Địa chấn Champions League, đương kim á quân bị đội bóng tí hon loại

Bodo Glimt giành vé vào vòng 16 đội Champions League - Ảnh: ESPN

Inter Milan từng được đánh giá là may mắn khi bốc được lá thăm mang tên Bodo Glimt ở vòng play-off Champions League. Nhưng rồi liên tiếp 2 lượt trận trong vòng 1 tuần, đội bóng tí hon này đều gây sốc cho đại diện nước Ý.

Ở lượt đi, Bodo Glimt tận dụng quá tốt lợi thế sân nhà - vốn là một sân cỏ nhân tạo chỉ có sức chứa 8.000 chỗ ngồi ở vùng đất lạnh giá của Na Uy. Kết quả Bodo Glimt thắng 3-1.

Trước thềm trận lượt về, Inter Milan nhận thêm tin dữ khi tiền đạo Lautaro Martinez dính chấn thương. Chân sút trẻ Esposito được chọn thay thế.

Inter Milan hiển nhiên chơi dồn ép trong thời gian đầu trận. Nhưng sức ép tâm lý từ khoảng cách 2 bàn, cùng việc không có được hàng công tốt nhất khiến họ tấn công không hiệu quả.

Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Inter Milan trả giá ở phút 58. Akanji mắc sai lầm khi chuyền về, bị Blomberg cướp mất bóng.

Trong thế đối mặt, Blomberg không thắng được thủ môn Sommer. Nhưng bóng bật ra và Hauge kịp băng tới đá bồi, mở tỉ số cho Bodo Glimt. Tổng tỉ số lúc này đã là 4-1.

...

Đến phút 72, Inter Milan sụp đổ khi Bodo Glimt ghi bàn thứ 2. Hauge treo bóng chính xác cho Evjen đỡ bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm quyết đoán. Tổng tỉ số được nâng lên thành 5-1.

Những nỗ lực tấn công sau đó của Inter Milan chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng danh dự, do công Bastoni ở phút 76. Chung cuộc Inter Milan thua 1-2 ở lượt về, và thua 2-5 tổng tỉ số.

Như vậy, Bodo Glimt đã giành vé vào vòng 16 đội, tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích ở Champions League mùa giải năm nay.

Ngoài Bodo Glimt, 3 đội bóng khác giành chiến thắng chung cuộc trong lượt trận rạng sáng 25-2 là Newcastle, Atletico và Leverkusen.

Newcastle thắng Qarabag 3-2 để có tổng tỉ số chung cuộc lên đến 9-3. Atletico cũng thắng đậm Club Brugge 4-1 trên sân nhà, thắng 7-4 chung cuộc, còn Leverkusen hòa Olympiakos 0-0 để giữ vững tỉ số 2-0 của trận lượt đi.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ