Địa chấn tại Champions League

Trên sân Ánh sáng, Real Madrid phải thắng để định đoạt số phận trong top 8. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Arbeloa lại gặp nhiều khó khăn trước những pha chuyển trạng thái của chủ nhà.

Benfica cầm bóng 34% nhưng có đến 22 lần dứt điểm, 12 trong số đó đi trúng đích và thu về đến 4 bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Real có 16 cơ hội, 6 trong số đó là những cú dứt điểm trúng khung thành. Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số, sau đó thắp lại hy vọng giành điểm cho đội khách bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3. Tiền đạo người Pháp đá nối chuẩn xác từ đường kiến tạo của Arda Guler ở phút 58.

Cùng giờ, các đối thủ cạnh tranh với Real đều giành chiến thắng, qua đó liên tục khiến Real Madrid tụt hạng. Pha lập công của Alisson Santos ở phút 90+4 giúp Sporting Lisbon thắng Bilbao 3-2 và chính thức đẩy Mbappe cùng đồng đội khỏi top 8.

Vào thời điểm khó khăn, Real còn phải chơi thiếu người, khi cả Raul Asencio, Rodrygo bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ ở phút 90+2 và 90+7.

Ở tình huống tấn công cuối cùng, Benfica đã làm được điều kỳ diệu. Phút 90+8, thủ thành Trubin lên tấn công và có pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định thắng lợi 4-2 cho Benfica. Đại diện Bồ Đào Nha lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng play-off.

Benfica đứng thứ 24 (vị trí cuối cùng có vé play-off) với hiệu số -2, hơn Mareseille đúng 1 pha lập công. Trong khi đó, Real kết thúc trận đấu trong nỗi thất vọng và sẽ phải thi đấu thêm 2 trận play-off để giành vé dự vòng loại trực tiếp.

