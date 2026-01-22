Newcastle làm nên lịch sử ở Champions League

Newcastle chắc chắn qua vòng phân hạng.



Với 3 điểm giành được trên sân nhà trước PSV, Newcastle viết nên trang sử mới của CLB tại đấu trường châu lục, khi lần đầu qua vòng bảng/phân hạng. Trước đó, "The Magpies" có 3 lần dự Champions League và đều dừng chân ở vòng bảng.

Dù có thua ở lượt cuối, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng không thể văng khỏi nhóm dự play-off. Thậm chí, thầy trò HLV Eddie Howe còn có cơ hội lớn để vào thẳng vòng 16 đội.

Newcastle đang đứng thứ 7 với 13 điểm, xếp trên nhiều ông lớn như Barcelona, Man City nhờ hiệu số tốt. Nếu giành kết quả thuận lợi trước PSG vào ngày 29/1, CLB chủ sân St James' Park có cơ hội lớn để kết thúc vòng phân hạng trong nhóm 8 đội vào thẳng knock-out.

Với lợi thế sân nhà, Newcastle tạo thế trận lấn lướt với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Chỉ sau 30 phút, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đại diện Ngoại hạng Anh. Lần lượt Yoane Wissa, Anthony Gordo ghi bàn giúp chủ nhà sớm định đoạt cục diện. Với Wissa, anh đánh dấu cột mốc quan trọng bằng pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League.

Đến hiệp hai, Harvey Barnes tỏa sáng, mang về bàn thắng thứ 3 cho đội bóng áo sọc trắng, đen. Ở chiều ngược lại, PSV bất lực và chỉ có vỏn vẹn một lần đưa bóng đi trúng đích trong cả trận. Thất bại này khiến đội bóng Eredivisie đứng trước nguy cơ cao bị loại, bởi tại lượt cuối, đối thủ chờ thầy trò Peter Bosz là Bayern Munich.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn