Đền thờ Ấn Độ buộc khách hành hương dùng đồ uống có nước tiểu bò

Du khách muốn vào đền Gangotri, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hindu trên dãy Himalaya, bắt buộc thực hiện nghi lễ uống panchgavya. Hỗn hợp panchgavya pha trộn từ 5 thành phần gồm sữa, sữa chua, bơ lỏng (ghee), mật ong và nước tiểu bò. Ban quản lý đền coi đây là bài kiểm tra sự thành tâm trước khi cho phép khách tham quan vào bên trong.

Quy định này để đảm bảo đền Gangotri chỉ đón tiếp những người theo Sanatan Dharam (Ấn Độ giáo truyền thống).

"Những tín đồ thực thụ sẽ không thấy khó khăn khi thực hiện, chỉ những người giả dạng mới từ chối", ông Dharmendra Semwal, Chủ tịch ủy ban quản lý đền, trả lời tờ The Independent.

Các tín đồ làm lễ cầu phúc bên bò thiêng "Ganga" tại đền Lord Jagannath, Ahmedabad. Ảnh: AFP

Nghi thức được triển khai tại cổng ra vào. Nhân viên nhà đền trực tiếp cung cấp hỗn hợp này cho khách hành hương. Theo ông Semwal, việc này giúp củng cố tinh thần và sự mộ đạo của các tín đồ.

Thông báo được đưa ra khi cuộc hành hương thường niên Char Dham Yatra bắt đầu vào 19/4. Sự kiện thu hút hàng triệu người đến 4 ngôi đền trọng điểm trên dãy Himalaya theo lộ trình Yamunotri - Gangotri - Kedarnath và Badrinath.

Dù đa số các đền thờ tại Ấn Độ mở cửa cho du khách, xu hướng siết chặt kiểm soát đối với người ngoại đạo đang gia tăng. Trước đó vào tháng 3, Ban quản lý đền Badrinath-Kedarnath cũng ra lệnh cấm người không theo đạo Hindu vào 47 ngôi đền do cơ quan này quản lý.

Việc bắt buộc sử dụng đồ uống có nước tiểu bò gây ra nhiều tranh luận, vốn là vấn đề nhạy cảm cả về tôn giáo lẫn chính trị tại Ấn Độ. Một số tổ chức thường xuyên quảng bá các sản phẩm từ bò có đặc tính chữa bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo việc này không có cơ sở khoa học. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, giới y khoa Ấn Độ từng phản đối việc dùng các sản phẩm tương tự để tăng cường miễn dịch vì thiếu bằng chứng kiểm chứng.

Năm 2025, hệ thống 4 ngôi đền Yamunotri - Gangotri - Kedarnath và Badrinath đón 5,1 triệu lượt khách trong chưa đầy 7 tháng. Hiện, chưa rõ ban quản lý sẽ duy trì quy định uống hỗn hợp trong đó có nước tiểu bò như thế nào khi lượng khách đổ về khu vực đạt đỉnh điểm trong thời gian tới.

Tác giả: Mai Phương (Theo The Independent)

