Chuyển đổi số ‘kích hoạt’ du lịch Hà Tĩnh

Ngày 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo, tập huấn thí điểm về chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026.

Tham dự có ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và gần 250 đại biểu là cán bộ quản lý, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về xu hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch, hệ sinh thái nền tảng số dùng chung và các giải pháp ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, vận hành, kinh doanh. Nhiều nội dung thiết thực được truyền đạt như sử dụng các nền tảng số, quản trị dữ liệu, nâng cao trải nghiệm du khách thông qua công nghệ.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình chuyển đổi số cũng được nhấn mạnh. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp các đơn vị du lịch vận hành hiệu quả và bền vững trong môi trường số.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. Nhiều giải pháp cụ thể được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Ông đề nghị các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh.

Về phía địa phương, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương này có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và việc được lựa chọn thí điểm chuyển đổi số là cơ hội để tạo bước đột phá. Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trên bản đồ du lịch số.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại