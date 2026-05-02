Ghẹ đỏ là hải sản gì mà có giá tới 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Trong ngày 30-4, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh hóa đơn bữa ăn của một nhóm khách du lịch ở Hà Nội ăn tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có giá gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ có giá hơn 12 triệu đồng cho 7 kg (1,7 triệu đồng/kg).

Một con ghẹ đỏ có trọng lượng gần 1 kg

Thông tin đăng tải mập mờ, thiếu kiểm chứng được các trang mạng xã hội chia sẻ nhiều lượt trên Facebook đã có nhiều bình luận tiêu cực, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây hoài nghi về tình trạng "chặt chém" du khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Sầm Sơn.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, trong chiều cùng ngày 30-4, các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định, hóa đơn trên là của một đoàn khách từ Hà Nội gồm 13 người lớn và 11 trẻ em ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy Palace (ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn). Nhà hàng có bảng niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có ý kiến khiếu nại và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều ngày 1-5.

Người đăng tải bill thanh toán lên mạng xã hội cũng không hề có mục đích phản ánh việc bị "chặt chém".

Hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội về một bữa ăn gần 18 triệu đồng cho một đoàn khách 24 người ở Sầm Sơn

Điều đáng nói, trong thực đơn của đoàn khách có món ghẹ đỏ to chiếm tới 12 triệu đồng trong tổng thực đơn, với giá 1,7 triệu đồng/kg.

Vậy ghẹ đỏ là loài hải sản gì mà có giá đắt đỏ, lên tới 1,7 triệu đồng/kg?

Ghẹ đỏ (còn gọi là ghẹ dĩa, ghẹ hoa, hoặc ghẹ thánh giá) là một loài giáp xác mười chân, tên khoa học phổ biến là Portunus haanii. Loài này thuộc họ cua bơi, sống ở vùng biển xa, nổi tiếng với vỏ màu đỏ, có 3 chấm tròn hoặc hình chữ thập trên lưng, thịt ngọt và là đặc sản hải sản giá trị thương mại cao tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, ghẹ phổ biến nhất có 2 loại là ghẹ xanh và ghẹ đỏ, trong đó ghẹ đỏ thường có kích cỡ lớn hơn, có những con nặng tới 1 kg.

Nhà hàng Chính Thủy niêm yết công khai giá bán

Theo một số chủ vựa hải sản, ghẹ đỏ thường có giá cao hơn so với ghẹ xanh. Tùy thời điểm, kích cỡ, mức độ tươi sống mà giá cả ghẹ đỏ có sự dao động. Thịt ghẹ đỏ chắc, ngọt, được dùng phổ biến trong các món hấp, luộc, hoặc nấu lẩu nên được khách hàng ưa chuộng hơn.

Ngày thường, giá ghẹ đỏ thường dao động từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vào mùa cao điểm du lịch, giá ghẹ đỏ tại vựa các vựa hải sản thường có giá dao động 800.000 đồng - 1.000.000 đồng/kg.

Khi khách ăn ở nhà hàng, tùy chất lượng dịch vụ, nhà hàng sang trọng, có thương hiệu, view đẹp, kỹ thuật chế biến hấp dẫn… giá sẽ cao hơn so với những địa điểm bình dân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động