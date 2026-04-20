Ném phân bò vào nhau lấy may tại Ấn Độ

Tết năm mới của người Hindu, hay còn gọi là Baisakhi, được tổ chức trên khắp Ấn Độ vào khoảng giữa tháng 4. Lễ hội có sự khác biệt giữa các bang và từng nền văn hóa, nhưng đều có chung cội nguồn. Năm nay, Baisakhi diễn ra vào ngày 14/4.

Tại làng Kairuppala, thuộc huyện Kurnool, bang Andhra Pradesh, năm mới Hindu cũng được đón mừng với sự trang nghiêm và thành kính. Ở khu vực này, lễ hội được gọi là Ugadi. Các hoạt động bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng, trang trí sàn nhà bằng những họa tiết rangoli rực rỡ và treo dây lá xoài trước cửa.

Được biết đến với nhiều cái tên khác như kolam, muggu hay mandana, nghệ thuật rangoli là cách thể hiện những hình vẽ trên mặt phẳng (nền đất) bằng bột gạo hoặc cát nhuộm màu cùng với bột mì và cánh hoa. Rangoli biểu thị cho tín ngưỡng, sự tôn thờ của người dân đến các vị thần trong Hindu giáo và cũng được xem là biểu tượng cho sự chào đón.

Một tấm thảm của người Ấn Độ được trang trí bằng họa tiết Rangoli. Ảnh: Vectyzee

Các thành viên trong gia đình thực hiện việc xoa dầu và tắm rửa theo nghi thức. Phụ nữ chuẩn bị nhiều món ăn ngon để cả gia đình cùng thưởng thức. Việc đi lễ chùa, làm từ thiện và trao đổi quần áo mới với bạn bè cũng là những phong tục quen thuộc.

Sang ngày hôm sau, lễ hội bước sang một diễn biến kỳ lạ hơn. Dân làng chia thành hai nhóm và bắt đầu ném bánh phân bò vào nhau. Hoạt động này được gọi là Pidakala Samaram, hay "cuộc chiến Pidakala".

Cuộc chiến Pidakala tại làng Kairuppala. Video: YouTube

Truyền thống này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian Hindu, kể về mâu thuẫn trước lễ cưới giữa nữ thần Bhadrakali và thần Virabhadra. Tương truyền Bhadrakali không hài lòng với sự tiếp cận bất ngờ của Virabhadra, đã dọa sẽ ném phân bò vào ông nếu ông theo bà đến làng.

Khi Virabhadra đến làng Kairuppala vào ngày hôm sau để cử hành hôn lễ, Bhadrakali yêu cầu dân làng ném phân bò vào ông. Ngay sau đó, những người ủng hộ Bhadrakali và Virabhadra bắt đầu ném phân bò vào nhau. Cuối cùng, các bô lão trong làng đã can thiệp, giải quyết tranh chấp để lễ cưới giữa hai vị thần được diễn ra.

Đến nay, người dân Kairuppala vẫn duy trì truyền thống này, tổ chức "trận chiến phân bò" thường niên sau lễ Ugadi. Bên cạnh hoạt động mang tính vui nhộn này, cả làng còn hân hoan kỷ niệm sự kết hợp thiêng liêng giữa Virabhadra và Bhadrakali. Theo quan niệm địa phương, việc ném phân bò giúp tăng cường sức khỏe cho mọi người, đồng thời nghi lễ hằng năm còn mang lại sự thịnh vượng và mưa thuận gió hòa cho cả làng.

Không riêng Kairuppala, ngày nay nhiều nơi tại Ấn Độ vẫn lưu giữ truyền thống tổ chức lễ hội này.

Baisakhi được biết đến như dịp mừng mùa thu hoạch vào xuân, đánh dấu việc hoàn tất vụ mùa và sự dồi dào của nông sản sẵn sàng đưa ra thị trường. Trong thời gian này, người dân đến các đền thờ và gurdwara (các ngôi đền linh thiêng trong đạo Sikh) địa phương, tham gia hội chợ và tổ chức các nghi lễ tạ ơn đặc biệt (puja). Đây cũng là dịp để đoàn tụ gia đình, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món ăn đặc trưng, mặc quần áo mới.

Tác giả: Anh Minh (Theo Amusing Planet)

