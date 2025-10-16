Đề nghị phụ huynh cung cấp tài khoản để hoàn trả tiền đóng góp 'tự nguyện"

Trường Tiểu học số 1 Nam Lý - Ảnh Hoàng Phúc

Sáng 15-10, bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Lý (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), xác nhận nhà trường đã yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền phụ huynh đã đóng góp trong đợt vận động tài trợ đầu năm học.

Theo bà Huyền, qua kiểm tra nhà trường phát hiện 12 trong tổng số 28 lớp tự ý thống nhất mức thu xã hội hóa 312.000 đồng/học sinh. Việc kêu gọi tài trợ được triển khai với tổng dự kiến khoảng 318 triệu đồng, nhằm thay bảng trượt, lắp đặt Wi-Fi, thay dây điện và sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất.

"Nhà trường không ấn định mức đóng, việc vận động hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, ai có điều kiện thì ủng hộ" - bà Huyền nói và cho biết đã chỉ đạo các lớp xin lại số tài khoản của phụ huynh để chuyển hoàn tiền. Đồng thời, sẽ tổ chức họp để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Cùng ngày, UBND phường Đồng Hới - cho biết đã nắm được vụ việc và sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc thu các khoản đóng góp xã hội hóa, nhằm đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của phụ huynh, học sinh

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học số 1 Nam Lý phản ánh rằng khi triển khai vận động tài trợ đầu năm, dù được nói là "tự nguyện", nhưng các lớp lại thống nhất mức đóng 312.000 đồng/học sinh, coi như "mức chung" toàn trường.

Theo phản ánh, trong danh sách có ghi tên học sinh, phụ huynh và phần ký xác nhận, song không ghi sẵn số tiền. Tuy nhiên, phụ huynh được thông báo mức đóng tối thiểu 312.000 đồng/học sinh, coi như "mức chung" ấn định cho toàn trường.

"Nếu thật sự tự nguyện thì sao lại quy định mức tối thiểu? Như vậy là ép buộc" - phụ huynh khác bày tỏ.

Theo nhiều phụ huynh, với những gia đình có 2-3 con đang độ tuổi đi học, khoản tiền này trở thành gánh nặng, đặc biệt là với các hộ có thu nhập thấp.

Trước phản ánh này, bà Nguyễn Thị Huyền thừa nhận việc một số lớp đưa ra mức thu "tối thiểu" là sai quy định, không đúng tinh thần tự nguyện, đồng thời cho biết đã yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh và hoàn trả toàn bộ số tiền phụ huynh đã đóng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động