Xác định hai trận bán kết U23 châu Á 2026

Theo đó, bán kết diễn ra vào ngày 20/1. Hàn Quốc đấu Nhật Bản lúc 18h30, còn Việt Nam đối đầu Trung Quốc lúc 22h30.

Sau 7 kỳ giải, Hàn Quốc là đội tuyển góp mặt ở bán kết nhiều nhất với 5 lần (2013, 2016, 2018, 2020, 2026). Xếp sau là Nhật Bản (2016, 2022, 2024, 2026), Việt Nam (2018, 2026). Năm nay, Trung Quốc mới lần đầu góp mặt ở vòng bốn đội cuối cùng.

Việt Nam mừng trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Ở tứ kết, Hàn Quốc là đội duy nhất không phải đá hiệp phụ khi thắng Australia 2-1 vào tối 17/1. Baek Ga-on mở tỷ số ở phút 21, trước khi Luka Jovanovic gỡ hòa ở phút 51. Khi cánh cửa hiệp phụ gần mở ra, Shin Min-ah tỏa sáng bằng pha đánh đầu tung lưới Australia từ quả phạt góc.

Đối thủ của Hàn Quốc là Nhật Bản thì có chiến thắng vất vả, dù được đánh giá cao hơn Jordan. Họ thủng lưới trước rồi gỡ hòa 1-1 sau 120 phút. Đến loạt luân lưu, thủ môn Rui Araki tỏa sáng với pha cản phá trong loạt luân lưu, còn thủ môn Jordan chịu bàn thua hiếm thấy, để Nhật Bản thắng 4-2.

Cũng có tỷ số luân lưu tương tự, nhưng chiến thắng của Trung Quốc là bất ngờ lớn vì bị đánh giá thấp hơn Uzbekistan. Trong 120 phút, thầy trò HLV Antonio Puche chỉ kiểm soát bóng 29%, hứng chịu 28 pha dứt điểm với 8 trúng đích của đối thủ, nhưng kỷ luật và sự xuất sắc của thủ môn Li Hao giúp đội bảo toàn mảnh lưới.

...

Trong khi đó, Việt Nam đánh bại UAE sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đội hai lần dẫn trước nhưng nhanh chóng bị đối thủ gỡ hòa. Đến phút 101, bàn thắng của Phạm Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2, để đem về chiến thắng cho đội có màn trình diễn tốt hơn.

Việt Nam sẽ có lần đầu chạm trán Trung Quốc ở một vòng chung kết. Nhật Bản thì có lần thứ ba gặp Hàn Quốc. Trước đó, những chiến binh samurai xanh thắng 3-2 ở chung kết 2016 và 3-0 ở tứ kết 2022.

Đây là lần thứ hai có ba trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ tại U23 châu Á, sau kỳ giải 2016, nhưng là lần đầu có hai trận phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Nhật Bản và Việt Nam đang giữ thành tích toàn thắng từ đầu giải. Hàng công ghi bàn tốt nhất thuộc về Nhật Bản, với 11 bàn, xếp sau là Việt Nam (8) và Hàn Quốc (6). Trong khi đó, Trung Quốc vào bán kết với một bàn, khi thắng Australia 1-0 tại vòng bảng. Tuy nhiên, họ lại sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất khi chưa thủng lưới, xếp trên Nhật Bản (1), Việt Nam (3) và Hàn Quốc (5).

Trong bốn lần vào bán kết trước, Hàn Quốc có hai lần chiến thắng để vào chung kết, với chức vô địch 2020 và á quân 2016. Nhật Bản cũng thắng hai lần, rồi vô địch năm 2016 và 2024. Việt Nam cũng vào chung kết 2018, trước khi thua Uzbekistan 1-2.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net