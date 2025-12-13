Bực tức vì thua game, ném đá vỡ kính xe tải trên cao tốc

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. B. K. D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố bị can đối với N.B.K.D về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản

Trước đó, tối 8/10, N.B.K.D điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt dân sinh gần trường dạy lái xe để chơi điện thoại. Do bực tức vì thua game, N.B.K.D nhặt đá trên mặt cầu ném nhiều lần xuống các phương tiện đang lưu thông dưới đường cao tốc. Viên đá đã trúng xe tải đầu kéo BKS 78H-018.43 do anh Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, làm thủng và rạn vỡ kính chắn gió trước. Thiệt hại được định giá 4.200.000 đồng.

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng N.B.K.D đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.



Tác giả: Đức Quang

Nguồn tin: cand.com.vn