Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hoả tông nát xe tải

Tối 25-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an thành phố đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Công an Hà Nội



Theo đó, khoảng 19 giờ 51 phút cùng ngày, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội), tàu hỏa SE di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín, khi đến khu vực ngã ba có rào chắn dân sinh thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 29H-7xx.xx.

Cú va chạm mạnh kéo rê xe tải đi hàng chục mét khiến tài xế phương tiện này tử vong tại chỗ, 1 người bộ hành bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội). Vụ va chạm cũng khiến đầu máy tàu hỏa hư hỏng phần đầu, xe ô tô tải hư hỏng nặng.

Thời điểm tàu hoả tông vào xe tải. Video: OFFB

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương phối hợp triển khai phân luồng, điều tiết giao thông, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả, đồng thời tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng đang giải quyết vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động