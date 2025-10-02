Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX thành công tốt đẹp

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ ra thành tựu, hạn chế và rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng.

Trên cơ sở đó, đại hội đã thông qua nhiều văn kiện mang tính chiến lược, trong đó có Báo cáo chính trị, Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Những văn kiện này thể hiện kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ.



Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030. Với những định hướng chiến lược đột phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đại hội thể hiện ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đại hội bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị bầu đồng chí Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX; bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 13 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Đại hội bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu bế mạc đại hội.





Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 trong suốt nhiệm kỳ qua cũng như quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp dự và phát biểu chỉ đạo đại hội; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách quý đã dự, cổ vũ, động viên, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tận dụng tối đa các nguồn lực, quyết tâm xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững.

Ngay sau đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, quyết tâm đưa Nghị quyết thành kết quả cụ thể.

Quang cảnh họp báo thông tin kết quả đại hội.



Sau bế mạc đại hội, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả của đại hội.

