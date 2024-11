Đại gia Rolls Royce Ninh Bình vừa bị khởi tố là ai?

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, không phải cái tên quá xa lạ với thị trường. Ảnh minh họa: Capilaw.



Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã làm rõ sai phạm trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (do Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4 - Ban 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can, gồm: Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 và Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, còn có ông Hoàng Xuân Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ban 4; Nguyễn Vinh Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định Ban 4; Dương Chí Thành, Cán bộ Phòng Quản lý thi công Ban 4; Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự; bà Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân; Bùi Cao Nguyên, Kế toán Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Nhà thầu có tiếng ở Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, không phải cái tên quá xa lạ với thị trường. Như Nhadautu.vn từng đề cập, trong phiên đấu giá 14.027.760 cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình (tỷ lệ 93,02%) của UBND tỉnh Ninh Bình vào tháng 2/2019, ông Dân đã vượt qua nhiều nhà đầu tư tên tuổi để trở thành chủ mới công ty nước này.

Để trúng giá, ông đã phải chi tới 350 tỷ đồng, tức cao gần 40% so với mức khởi điểm để mua trọn cổ phần chi phối trong NNB.

1 tháng sau phiên đấu giá (tức tháng 4/2019), ông Dân trở thành Chủ tịch HĐQT NNB, trong khi ông Nguyễn Văn Ninh (SN 1991) – người có nhiều liên hệ với ông Dân, là Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty.

Đến ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 28/9/2021, cổ đông NNB đã thông qua huỷ đăng ký chứng khoán và huỷ tư cách công ty đại chúng. Thời điểm đó, ông Ninh sở hữu 44,31% NNB, trong khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Dân giảm về còn 51,8%. 2 cổ đông lớn đã nắm tới 96,11%, trong khi 270 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 3,89% cổ phần. Theo NNB, tỷ lệ này không đảm bảo điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019. Vì vậy, ngày 10/11/2021, 27,08 triệu cổ phiếu NNB đã hủy đăng ký giao dịch trên HNX.

Cập nhật tại thời điểm tháng 5/2023, ông Dân là Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Hoàng Dân, có trụ sở tại thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Công ty Hoàng Dân được thành lập năm 2004, hoạt động chủ yếu trong 4 lĩnh vực: xây dựng dân dụng, thuỷ lợi, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Dân từng có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trước khi giảm về 200 tỷ đồng tháng 3/2017. Cập nhật tại thời điểm tháng 11/2022, vốn điều lệ công ty đạt 281 tỷ đồng, ông Dân là cổ đông lớn nhất sở hữu 96,085% vốn; pháp nhân góp vốn còn lại là Công ty TNHH Thiên Phú (3,915%).

Theo tìm hiểu, Hoàng Dân là chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Gia Phú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Tháng 3/2018, Công ty TNHH Nexen Tech - một doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hoá của Hàn Quốc đã thuê 63,5 nghìn m2 tại CCN Gia Phú để mở nhà máy đầu tiên tại Việt Nam, có công suất 450.000 hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô/năm.

Đáng chú ý, Hoàng Dân là nhà thầu thi công nhiều hợp đồng xây lắp tại tỉnh Ninh Bình, như: Hợp đồng thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến Đê Năm Căn (Đoạn từ cầu Sui đến đường du lịch Cúc Phương) kết hợp giao thông, phát triển du lịch và phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư 5 xã và thị trấn Nho Quan (tháng 8/2022); nằm trong Liên danh xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình Giai đoạn II (tháng 12/2022); xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh Trung tâm thị trấn Nho Quan kết nối đường tỉnh ĐT.479 với quốc lộ 12B trên trục giao thông chính đi từ các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn I (tháng 6/2023)…

Trong mảng cấp nước, Liên danh Hoàng Dân – NNB là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nước Yên Đồng (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Dự án có quy mô đầu tư gồm nhà máy nước sạch công suất 40.000 m3/ngày đêm với diện tích 22.000 m2, tổng mức đồng tư 912 tỷ đồng.

Hồi giữa năm 2017, Hoàng Dân đã hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Hoàng trúng thầu Gói thầu thoát nước thuộc Tiểu dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP. Đà Lạt với giá xét thầu gần 50 tỷ đồng.

Theo thông tin riêng của Nhadautu.vn, Công ty Hoàng Dân của doanh nhân Nguyễn Văn Dân sở hữu nhiều xe sang, trong đó đáng chú ý là chiếc siêu xe Rolls-Royce có giá thị trường hàng chục tỷ đồng.

