Cầu thủ Everton tát nhau, Man United vẫn thua sốc trên sân nhà

Thất bại của Man United còn tệ hại hơn rất nhiều nếu biết Everton phải chơi thiếu người từ rất sớm sau pha va chạm kỳ lạ trên sân.

Sau vài phút nhập cuộc tích cực, trận đấu bất ngờ rẽ sang hướng khó tin khi Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu vì hành vi đánh vào mặt đồng đội Michael Keane. Cả hai lao vào nhau sau khi cùng vất vả ngăn chặn đường bóng tấn công của Bryan Mbeumo phía Man United phút 13.

Idrissa Gueye và Michael Keane lao vào ẩu đả

và thẻ đỏ dành cho tiền vệ của Everton

Được trao lợi thế quá lớn, Man United tràn lên tấn công nhưng lại không cho thấy sự sắc bén cần thiết. Những cú sút của Patrick Dorgu, Amad Diallo hay Bruno Fernandes đều bị thủ thành Jordan Pickford cản phá hoặc đi chệch khung thành.

Bất ngờ xảy ra ở phút 29 khi Everton mở tỉ số trong thế thiếu người. Kiernan Dewsbury-Hall thoát khỏi hai pha truy cản của Bruno Fernandes và Leny Yoro trước vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc vào góc cao. Thủ môn Senne Lammens dù chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua.

Kiernan Dewsbury-Hall tung cú sút sấm sét thành bàn



Bàn thắng đẹp mắt ấy đặt Man United vào thế rượt đuổi đầy áp lực và Everton lập tức lùi về chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà, chỉ tận dụng các tình huống phản công khi có cơ hội. Thống kê cho thấy, trong toàn bộ thời gian còn lại, đội khách không tung ra được bất cứ cú sút nào về khung thành Man United.

Man United thi đấu lấn lướt nhưng kém duyên trong tấn công

Bước sang hiệp hai, đoàn quân HLV Rúben Amorim kiểm soát hoàn toàn bóng và thế trận nhưng tiếp tục bế tắc trong những pha xử lý cuối cùng. Mason Mount tạo cơ hội ngon ăn để Fernandes dứt điểm nhưng đội trưởng "Quỷ đỏ" lại sút vọt xà.

Joshua Zirkzee hai lần đánh đầu nguy hiểm, song Jordan Pickford đều xuất sắc cứu thua, giữ vững lợi thế cho Everton đến những phút cuối. 23 tình huống tấn công cùng 6 cú sút về khung thành Everton nhưng không tìm nổi bàn gỡ hòa là cách Man United đáp trả tệ hại ở trận đấu này.

Everton chơi thiếu người vẫn có chiến thắng lịch sử tại Old Trafford



Sau trận đấu, HLV Rúben Amorim thẳng thắn thừa nhận thất bại phản ánh đúng cục diện: "Họ là đội tốt hơn, cả khi chơi 11 người lẫn 10 người. Chúng tôi không duy trì được cường độ và đáng ra phải làm tốt hơn. Đây là một bước lùi, nhất là về mặt lối chơi".

Trái lại, HLV David Moyes không giấu được niềm tự hào: "Chúng tôi đã nhiều lần tiến gần kết quả tốt tại Old Trafford nhưng không thể vượt qua ranh giới ấy. Hôm nay, với 10 người, toàn đội đã phòng ngự kiên cường và xứng đáng được khen ngợi".

Man United đứt mạch 4 chiến thắng sân nhà, rơi xuống vị trí thứ 10



Chiến thắng này mới là lần thứ hai Everton rời Old Trafford với 3 điểm sau 33 chuyến làm khách, một dấu mốc đặc biệt dành cho thầy trò HLV David Moyes. Everton cũng là đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại Old Trafford trong bối cảnh phải đá thiếu người.

Còn với Man United, trận thua này gióng lên hồi chuông cảnh báo khi đội bóng tiếp tục cho thấy sự thiếu sắc bén dù luôn chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát và số lượng cầu thủ trên sân.

Ngoại hạng Anh sau vòng đấu 12



