Cú sốc bóng chuyền: Đặng Thị Hồng bị 'cấm cửa' khỏi mọi giải đấu trong nước

Động thái này khiến dư luận bất ngờ, bởi chỉ ít ngày trước, phía VFV khẳng định án phạt liên quan đến Đặng Thị Hồng tại Giải U21 thế giới 2025 vẫn chưa có kết luận rõ ràng từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Hiện tại, VFV từ chối giải thích chi tiết nguyên nhân, nhưng một quan chức liên đoàn khẳng định từ năm 2026, việc kiểm tra giới tính đối với VĐV sẽ được siết chặt theo quy định quốc tế. Điều này khiến dư luận càng quan tâm đến trường hợp của Đặng Thị Hồng.

Đặng Thị Hồng (trái)



Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin tay đập 19 tuổi có thể không được ra sân tại vòng 2 VĐQG, thay vào đó giữ vai trò trợ lý HLV CLB Thái Nguyên. Tin tức này lập tức trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi Hồng đang nhận sự quan tâm đặc biệt.

Thuộc biên chế CLB Thái Nguyên, Hồng hiện khoác áo VietinBank theo dạng cho mượn. Cô gái 19 tuổi đã để lại dấu ấn đậm nét, giúp đội bóng ngành ngân hàng thi đấu ấn tượng tại vòng 1 VĐQG, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương hồi đầu năm.

Tại Giải U21 thế giới 2025, FIVB kết luận Đặng Thị Hồng không đủ điều kiện thi đấu. Hậu quả là tuyển U21 Việt Nam bị xử thua toàn bộ 4 trận vòng bảng có sự góp mặt của cô, qua đó mất suất vào vòng 16 đội. Đây là cú sốc lớn với thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh, bởi họ vốn tràn trề cơ hội đi tiếp.

Vòng 2 VĐQG 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19-10 tại Ninh Bình, với sự góp mặt của 8 đội nam (Biên Phòng MB, Công an TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Long An, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng) và 8 đội nữ (Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Ninh Bình, TP HCM, Thông tin Đông Bắc, VietinBank, VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa).

