Công thức thành công cho Viktor Lê

U23 Việt Nam không thắng dễ dàng

Trước khi U23 Việt Nam bước vào trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Bangladesh, nhiều quan điểm khẳng định “Những chiến binh trẻ sao Vàng” sẽ thắng dễ đối phương. Đại diện Nam Á đã trải qua 6 năm không biết mùi thắng lợi ở giải chính thức. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa vô địch U23 Đông Nam Á với thành tích 4 trận toàn thắng trong 90 phút thi đấu.

Bước vào cuộc đối đầu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) trước U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik sử dụng đa phần các cầu thủ chủ lực từng cùng mình lên ngôi ở đấu trường khu vực tháng trước. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên; các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức hay bộ tứ tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phi Hoàng và Võ Anh Quân.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc - gương mặt hay nhất giải Đông Nam Á được trao cơ hội thi đấu tự do, tạo ra các tình huống phối hợp trên nhiều khu vực. Có chăng, HLV Kim Sang-sik chỉ sử dụng 2 cái tên ít được thi đấu khác là Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Việt Nam khởi đầu khá suôn sẻ với một bàn thắng trong hiệp 1, sau đường chuyền lợi hại từ Đình Bắc cho Ngọc Mỹ. Song gần 30 phút sau đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn của Bangladesh. Đại diện Nam Á biết mình biết người. Họ chủ động phòng ngự 2 lớp với số lượng cầu thủ vây kín vòng cấm địa. Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang-sik quyết định đưa Viktor Lê vào sân ở phút 58. Đó cũng là lúc bước ngoặt mang tính tích cực dành cho U23 Việt Nam bắt đầu.

Sự xuất hiện của Viktor Lê đem đến diện mạo nổi bật hơn ở khâu tấn công cho đội nhà. “Những chiến binh trẻ sao Vàng” phối hợp với nhau ở mật độ cao hơn tại trong và ngoài vòng cấm địa Bangladesh. Số lần hãm thành nguy hiểm của U23 Việt Nam tăng đột biến. Riêng với Viktor Lê, anh có tới 3 lần khiến thủ thành đội bạn phải vã mồ hôi trước những cú dứt điểm. Một trong số đó, cầu thủ Việt kiều ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Hai pha dứt điểm còn lại, anh đưa bóng lần lượt trúng xà ngang và dội cột dọc đối thủ.

Viktor Lê ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã đúng

“Chúc mừng Viktor Lê vì màn trình diễn trước Bangladesh. Cậu ấy đã cố gắng và ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo các đội tuyển Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho chàng trai sinh năm 2003 ở cuộc họp báo sau trận. Vị chiến lược gia Hàn Quốc đã chứng minh cách sử dụng Viktor Lê của bản thân là xác đáng, khi phát huy tối đa khả năng nơi cầu thủ này trong một khoảng thời gian nhất định của trận. “Viktor Lê là một cầu thủ chất lượng”, HLV Kim Sang-sik cho hay. “Tuỳ từng đối thủ, tôi sẽ cân nhắc sử dụng cậu ấy sao cho phù hợp nhằm tận dung tối đa khả năng”.

Nhìn lại hành trình trước đó của Viktor Lê trong lần đầu tiên làm việc với HLV Kim, khi U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2025, cầu thủ Việt kiều này cũng thường được sử dụng trong vai trò một “kép phụ”. Điều này khác hoàn toàn so với “vai chính” mà Viktor Lê đảm nhận tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dẫu vậy ở một tầm cỡ cao hơn, trước sự cạnh tranh của nhiều cầu thủ cùng lứa tốt hơn, Viktor Lê không thể nghiễm nhiên giành được vị trí chính thức.

Được biết, HLV Kim Sang-sik đã gặp gỡ, nói chuyện riêng với cầu thủ này nhiều lần. Ông hiểu rõ tâm lý có phần bay bổng và đôi khi bị áp lực từ danh xưng Việt kiều khiến Viktor Lê chưa có được sự ổn định cần thiết khi thi đấu. Trong bối cảnh từ yếu tố khách quan đến chủ quan ảnh hưởng đến Viktor Lê, việc nhà cầm quân Hàn Quốc sử dụng gương mặt này trong vai trò một dự bị chiến lược là phù hợp.

“Tôi có một chút căng thẳng trước khi bước vào trận đấu cùng U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026. Như HLV Kim Sang Sik từng nói, tôi chưa phát huy hết 100% năng lực ở giải Đông Nam Á”, Viktor Lê chia sẻ với giới truyền thông. “Nhưng bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam giúp tôi giải toả được những áp lực hiện diện quanh mình suốt 1 tháng vừa rồi. Cột mốc này hứa hẹn giúp tôi tự tin hơn để tiếp tục đóng góp cho các ĐT Việt Nam. Tôi khá hài lòng với những gì mình thể hiện trên sân, đặc biệt trong 15 phút cuối trận. U23 Việt Nam đã tạo ra được một số pha phối hợp ăn ý. Tiếc là tôi và các đồng đội chưa may mắn trong các tình huống cuối cùng”.

Không bất ngờ nếu như Viktor Lê tiếp tục được HLV Kim Sang-sik khai thác trong vai trò tương tự, khi U23 Việt Nam đối đầu với Singapore hay Yemen. Trong một quãng thời gian nhất định của trận đấu, cầu thủ này có thể phát huy được sức rướn, khả năng quan sát và dứt điểm để tạo nên đột biến cho U23 Việt Nam.



