Công bố kết quả xét nghiệm cô gái trong vụ 'lây HIV cho 16 người'

Ở diễn biến mới nhất vụ "cô gái Samsung lây HIV cho 16 người", công an TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã cho chị C.T.D. - người bị vu khống trong vụ việc tiến hành xét nghiệm HIV.

Theo lực lượng chức năng, Bệnh viện đa khoa Yên Bình đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận cô gái này không hề nhiễm HIV.

Chị C.T.D. không bị nhiễm HIV như lời vu khống. Ảnh chụp màn hình



Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin giả về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp lên mạng xã hội. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

...

Trước đó, ngày 26/7, trên nhiều mạng xã hội đã lan truyền thông tin nhiều nam giới bị lây nhiễm HIV từ một nữ nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cùng với thông tin này, một video ghi lại hình ảnh nhạy cảm được cho là của nữ nhân viên cũng được chia sẻ, phát tán trên nhiều mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, Công ty Samsung Thái Nguyên đã có văn bản gửi Sở Y tế khẳng định trường hợp nữ công nhân được đồn đoán trong các thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên không phải là nhân viên của công ty.

Trên thực tế, danh sách những người bị lây nhiễm HIV cũng không phải là nhân viên và không liên quan đến nhân viên của công ty. Công ty đã đề nghị các cơ quan chức năng xác minh và xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp và các nhân viên.

Tác giả: Trần Đình

Nguồn tin: Báo Công Thương