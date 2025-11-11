Công an vào cuộc làm rõ nhóm người bao vây, đập phá ô tô

Theo hình ảnh trong clip dài gần một phút, nhiều người đứng xung quanh la hét và dùng tay hoặc vật cứng, đất đá ném vào xe ô tô.

Ngay khi clip xuất hiện, cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ, bày tỏ quan ngại về mức độ an toàn của sự việc.

Chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, gõ và đập vào xe.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định do hiểu lầm liên quan đến việc quay video.

Cụ thể, một nam thanh niên ngồi trong xe dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên đang đốt pháo mừng khai trương quán trên địa bàn.

Khi bị nhóm này yêu cầu xóa video nhưng tài xế không thực hiện, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến việc chiếc ô tô bị vây quanh như trong clip.

“Lực lượng công an phường đã kịp thời có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất camera, lấy lời khai để làm rõ hành vi, nguyên nhân và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không”, ông Thái cho biết thêm.

Công an phường Thái Hòa cũng khuyến cáo người dân không tụ tập, kích động, hay chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị các bên liên quan hợp tác, cung cấp thông tin trung thực để vụ việc được xử lý nghiêm minh theo quy định.

