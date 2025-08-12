Bực tức bạn nhậu hẹn ‘tăng 2’ mà không đến, thanh niên đập phá hàng loạt ô tô đậu trên đường

Nguyễn Quốc Long tại trụ sở công an - Ảnh công an cung cấp

Ngày 11-8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản sau khi vô cớ đập phá nhiều ô tô.

Trước đó, tối 3-8, tổ công tác Công an phường Phan Thiết nhận tin báo của người dân về việc một thanh niên lạ mặt dùng gạch ném vào cửa và ô tô đang đậu trước nhà. Tổ công tác đã truy tìm và xác định đó là Nguyễn Quốc Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long uống rượu cùng 2 người bạn mới quen tại khu vực cảng Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

...

Kết thúc cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long đến phường Phan Thiết nhậu tiếp.

Khi đến nơi, Long không thấy 2 người này. Bực tức và cho rằng mình bị lừa, Long dùng gạch, đá đập phá các ô tô đậu trên đường.

Hậu quả, hơn 10 ô tô trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết đã bị Long đập phá hư hỏng.

Tác giả: Đức Trong



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

