Công an Hương Sơn tiêu hủy lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ vũ khí và vật liệu nổ. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 1/6, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vừa tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, kích điện và đồ chơi nguy hiểm bị cấm được người dân giao nộp trong thời gian qua.

Cụ thể, số vũ khí, vật liệu nổ bị tiêu hủy gồm: 114 khẩu súng các loại (gồm: 3 súng kíp, 17 khẩu súng hơi, 82 khẩu súng hơi cồn và 12 khẩu súng tự chế), 208 linh kiện súng các loại, 73 kích điện, 85 đồ chơi nguy hiểm, 52kg pháo và 9.900 viên đạn chì.

Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ trên sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

...

Theo Thiếu tá Thái Văn Vũ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện Hương Sơn, số vũ khí, công cụ hỗ trợ này được Công an huyện Hương Sơn và Công an 25 xã, thị trấn thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Qua đó đã có 37.264 hộ dân, 120 hộ kinh doanh buôn bán và trên 23.762 cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn huyện ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ./.

Tác giả: Dương Quân

Nguồn tin: vietnamplus.vn