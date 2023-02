Công an Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Đức Lạng là xã miền núi của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Quãng thời gian nông nhàn trong năm, khi mùa vụ đã thu hoạch xong, người dân nơi đây còn lưu giữ tập quán săn bắn, đặt bẫy động vật để tăng thêm thu nhập nên một số loại vũ khí, vật liệu nổ chuyên dụng được cất giấu trong dân khá nhiều, trong đó phổ biến là súng tự chế, kích điện… Xác định được nguy cơ từ những loại vũ khí này nếu để trôi nổi trong nhân dân, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Công an xã Đức Lạng đặt ra là chú trọng việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn. Đơn vị cũng đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, tuyên truyền, vận động bà con tự giác giao nộp, góp phần đảm bảo ANTT.

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Hà Tĩnh vận động người dân giao nộp thời điểm đầu năm 2023.



Đại úy Nguyễn Hữu Thiệp - Trưởng Công an xã Đức Lạng cho biết: Hiện nay, toàn xã có 6 hộ kinh doanh phế liệu, là điểm nhạy cảm về mua bán vật liệu nổ và các loại vũ khí trái phép. Hằng năm, ngoài việc tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân, Công an xã còn thường xuyên phân công cán bộ đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiểu biết cũng như tính tự giác của người dân trong việc giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Công an xã cũng tăng cường lực lượng bám cơ sở, chủ động rà soát, lập danh sách các cá nhân có liên quan để gặp gỡ, vận động thu hồi.

Kết quả, trong năm 2022, người dân xã Đức Lạng đã tự giác giao nộp 7 khẩu súng tự chế các loại, 3 kích điện, 2 vũ khí thô sơ và 5 quả bom, mìn. Công an xã cũng đã phối hợp xử lý 2 vụ về mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, trong đó chuyển hồ sơ khởi tố 1 vụ. Tương tự, là trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh là nơi tập trung nhiều đầu mối quan trọng, nhiều đối tượng vãng lai từ các địa phương khác đến tạm trú nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Để giữ yên địa bàn, một trong những hoạt động mà Công an thành phố Hà Tĩnh duy trì đều đặn, thường xuyên đạt được những kết quả nổi bật là tuyên truyền người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Thượng tá Bùi Đức Thuận - Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, công tác vận động, tuyên truyền được đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và linh hoạt. Trong đó, có thể kể đến là phát các nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường, xã; phát lưu động trên xe tuần tra; ký cam kết… với các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

...

Đến nay, cuộc vận động đã có nhiều dấu hiệu tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của quần chúng nhân dân. Kết quả, chỉ trong tháng 1/2023, đơn vị đã vận động được 41 trường hợp đến giao nộp pháo nổ và 24 trường hợp giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, có những loại vũ khí gây sát thương cao như súng hơi, lựu đạn mỏ vịt, súng cồn và dao, kiếm tự chế. Bên cạnh công tác tuyên tuyền, Công an thành phố cũng tập trung điều tra, nắm tình hình, rà soát lên danh sách những trường hợp có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Qua đó, đơn vị đã khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép pháo, thu hồi 22,3kg pháo; xử lý hành chính 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng trái phép và 1 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép pháo.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: Trong những năm gần đây, xác định được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nên Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ các đối tượng, hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm đưa các vụ án liên quan truy tố, xét xử nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, lực lượng Công an xã, phường thị trấn được xác định là lực lượng chủ đạo, thường xuyên bám địa bàn, cơ sở, tăng cường kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan. Trên cơ sở đó, có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Kết quả, trong năm 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đã vận động thu hồi 1,2kg pháo, 73 khẩu súng, 3 quả bom, 4 lựu đạn, 4 đầu đạn, 2 kíp nổ, 75 công cụ hỗ trợ và 57 vũ khí thô sơ khác. Cùng với đó, trong đợt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, đã phát hiện và bắt giữ 13 vụ, 20 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 1.440kg pháo, khởi tố 4 vụ, 6 bị can, xử lý hành chính 9 vụ 12 đối tượng. Bắt 12 vụ, 14 đối tượng vi phạm về vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu 11 khẩu súng, khởi tố 1 vụ 3 đối tượng liên quan. Những kết quả khả quan này đã góp phần làm giảm thiểu những nguy cơ, tiềm ẩn về tình hình ANTT trên địa bàn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi và khu vực biên giới.

Thông qua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các lượng lượng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động thực hiện tốt các giải pháp, triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo của nhân dân đã từng bước đi vào nền nếp và được nâng lên rõ rệt. Kết quả này không những góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án mà còn giúp phòng ngừa, làm giảm tình hình tội phạm phát sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn