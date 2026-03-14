Triệt phá đường dây lừa đảo gắn mác “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, các lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, qua đó triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn này.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây tội phạm



Ngày 7-1-2026, nhiều tổ công tác thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đột kích vào các địa điểm của tập đoàn Xintel (địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh).

Toàn bộ ổ nhóm tội phạm gồm “Chủ tịch, Giám đốc”... và những người có liên quan ở đây (gần 50 người) đều được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ những hành vi vi phạm liên quan đến hành vi phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và dữ liệu, chứng cứ điện tử cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Triệu tập 50 đối tượng liên quan



Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17-1-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, gồm: Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996), thường trú tại phường Bình Phú, TP.Hồ Chí Minh; Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Những đối tượng còn lại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi liên quan.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của hệ sinh thái ảo

“Hệ sinh thái Xintel” do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024 Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là “Xintel.vn” và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, "Hệ sinh thái Xintel" gồm cả 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo luật Doanh nghiệp. Dưới sự tổ chức, điều hành của nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

Đối tượng Nguyễn Băng Thảo



Đối với Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò "tổng tham mưu", chuyên vạch ra các chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo, đồng thời chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý các nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa Xin. Còn Tập đoàn Xintel do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật thực chất là một "công ty ma" được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút giới đầu tư.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.

Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, bản chất đồng Xin không được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa, không được pháp luật Việt Nam cho phép (đồng nghĩa với việc không có giá trị). Để huy động vốn từ nhà đầu tư, các đối tượng chỉ đạo các bộ phận có liên quan quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư mua các gói máy đào khai thác tiền mã hóa Xin do chính công ty TNHH Pi Gaming phát hành (gọi là Xnode). Nhưng, về bản chất các gói Xnode này không thể đào được đồng Xin mà chỉ có thể đào được các điểm Xin. Nguyễn Duy Thịnh là người trực tiếp viết ra và có thể can thiệp điều chỉnh bất cứ lúc nào; không thể giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, chỉ có thể quy đổi và thanh toán đối với các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Xintel.

Để tránh rủi ro về mặt pháp lý và gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ Hong Kong, Trung Quốc) và giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin với mục đích đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái Xintel để thu hút họ đầu tư vào hệ sinh thái này.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập “dapp.xintel.co”, nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, nhưng Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: anninhthudo.vn