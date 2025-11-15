Cô giáo dùng thước nhựa đánh tay học sinh có đáng bị mất việc?

Hình ảnh ghi lại thời điểm cô giáo dạy hóa ở Trường THPT Anh hùng Núp - Gia Lai cho học sinh xếp hàng và dùng thước kẻ đánh vào tay các em - Ảnh: MXH

Bài "Cô giáo mất việc vì dùng thước kẻ nhựa đánh tay học sinh, Sở GD & ĐT nói 'thẩm quyền thuộc trường" đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 12-11 nhận được hàng trăm ý kiến, phản hồi từ bạn đọc.

Rất nhiều ý kiến đã đặt câu hỏi với hành vi như trên, cô giáo dạy hóa có đáng bị mất việc, đồng thời kể ra thời đi học của mình từng bị thầy cô giáo đánh đòn. Và nay họ cảm ơn vì nhờ đó mà thành thầy giáo, thành bác sĩ.

"Thương cho cô giáo, chấm dứt hợp đồng với cô giáo là quá nặng"



Nhiều ý kiến của bạn đọc cho rằng hình thức kỷ luật chấm dứt hợp đồng là quá nặng. Thậm chí có nhiều độc giả còn bày tỏ tình thương với cô giáo.

Bạn đọc Anh Trần viết: "Tôi không đồng tình với cách xử lý (chấm dứt hợp đồng với cô giáo như trong bài báo - PV). Đánh bằng thước là hình phạt quá nhẹ. Đôi khi gia đình không quán xuyến được việc học của con thì nên để giáo viên quán xuyến giúp. Nếu nuông chiều các con quá thì mai sau con sẽ không vào nề nếp được. Thật sự thương cho cô giáo".

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ: "Mong nhà trường cho cô giáo cơ hội sửa sai. Chấm dứt hợp đồng với cô là hình thức xử lý quá nặng".

"Đánh răn đe, cảnh cáo và bạo hành là hai khái niêm hoàn toàn khác nhau", bạn đọc có địa chỉ email nguy****@gmail.com phân tích.

Trong khi đó độc giả tên Tuấn Nam viết: "Thương cô giáo quá. Các em học sinh lớp 10 rồi, cô chỉ dùng thước nhựa rất nhỏ nhẹ đánh vào tay để dạy dỗ các em, cô có đánh hết sức cũng chỉ đau rát nhẹ thôi. Cô đang rất nỗ lực với hy vọng các em cố gắng vì còn 2-3 năm nữa thôi để có cơ hội học lên đại học, có tương lai tốt hơn, tốt cho chính các em và gia đình các em…".

Độc giả Minh Hùng cho rằng chỉ nên kiểm điểm, rút kinh nghiệm với cô giáo vì "hành động đánh vào tay của học sinh lớp 10 của cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nhưng phương pháp chưa đúng". "Thời chúng tôi đi học bị quật vào tay, chân là bình thường, thậm chí mắng, chửi. Nhưng giờ đây U80 vẫn biết ơn các thầy cô vì sự tận tụy, là tấm gương cho học sinh", độc giả này tiếp lời.

Nhiều bạn đọc mong muốn cơ quan thẩm quyền xem xét lại việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo nêu trong bài báo.

Bạn đọc có tài khoản ngot****@gmail.com chia sẻ: "Phải xem xét cụ thể từng trường hợp, không nên đánh đồng tất cả mọi hành vi, lời nói có thể hơi nghiêm khắc của thầy cô là hành vi bạo lực. Nội hàm hành vi nghiêm khắc của cô giáo trong trường hợp này, theo tôi đánh giá không ngoài mục đích răn dạy các trò nhận ra sai sót để tiến bộ trong học tập, qua đó xã hội, nhà trường, phụ huynh cũng nên thật khách quan nhìn nhận.

Và có thể phê bình để các thầy cô nhận thức được và sẽ mềm dẻo hơn trong việc dạy dỗ học sinh, tránh sự hiểu lầm đáng tiếc như vừa rồi. Để mọi trường hợp giáo dục thật sự lành mạnh, mong sao nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh hãy chung tay trong việc cùng đồng hành với con trẻ trong học tập".

Còn độc giả quanglong nhấn mạnh: "Chuyện bình thường đâu có gì ghê gớm mà xử phạt nặng vậy". Tương tự, tài khoản có tên habs****@gmail.com viết: "Một quyết định khô cứng, thiếu thuyết phục khi buộc thôi việc cô giáo chỉ với cây thước nhựa".

"Từng bị thầy cô phạt úp mặt vô tường, nay đang làm tiến sĩ"

Bài báo "Cây thước nhựa và một quyết định khô cứng" (Tuổi Trẻ Online ngày 14-11) cũng nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Nhiều độc giả đã nhớ lại chuyện đi học, bị thầy cô giáo đánh vì không thuộc bài, vì nghịch của mình. Và nhiều người, thậm chí là phụ huynh, bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn vì nhờ những lần như vậy mà họ thành bác sĩ, thành nhà giáo.

Bạn đọc minhle kể: "Ngày trước bị vài cái thước kẻ vào tay là bình thường... Nay có đủ mọi thứ ngẫm lại mới thấy cảm ơn thầy cô, bố mẹ ngày ấy đã cho ăn vài con lươn...".

Bạn đọc Thanh Liêm nhớ lại: "Không biết trên đây có bao nhiêu người thuộc thế hệ 6X, 7X còn nhớ những lúc bị đánh phạt vì lỗi không thuộc bài, quậy phá...

Ngày xưa những thế hệ đó như tôi, bị thầy cô đánh phạt là chuyện bình thường, về nhà mà cha mẹ biết thì còn bị đòn nặng thêm nữa là khác. Nếu các bạn ngoan, chăm chỉ không quậy phá thì đâu có thầy cô nào tự dưng đánh phạt. Những thầy cô ngày xưa cũng đánh phạt có chừng mực. Giống như cô này, chỉ khẽ vào tay, vào mông hoặc quỳ gối 3 - 5 phút".

Bạn đọc Nga liên hệ với con mình, gia đình mình: "Theo video thì cô giáo dùng thước nhựa dẻo nên không có gì là nguy hiểm. Thời tuổi chúng tôi đi học tét bằng thước gỗ đó là chuyện bình thường, mà thậm chí ba mẹ còn yêu cầu thầy cô tăng thêm hình phạt... và nay tôi đã thành đạt về học vấn. Còn con tôi khi bị cô phạt về tôi còn bắt úp mặt vô tường, nay cháu đang làm luận án tiến sĩ...".

Độc giả Lê Văn Tâm kể câu chuyện của mình: "Tôi khi còn học cấp hai, dốt môn tiếng Anh, bị thầy bộ môn bắt nằm sấp xuống bục giảng. Thầy sai một bạn gái cùng lớp cầm cây roi dâu quất vào mông tôi 7 phát. Nay tôi về hưu được 8 năm và có thâm niên làm giảng viên môn tiếng Anh được 36 năm cho các trường đại học. Tôi và bố mẹ tôi luôn nhớ ơn thầy".

Tài khoản Nhật Phong để chia sẻ: "Tôi ngày xưa đi học bị thầy đánh gãy thước gỗ, về nhà còn bị mẹ đánh cho vài roi mây nữa, vậy mà bây giờ tôi đã làm bác sĩ chuyên khoa II".

Phụ huynh đồng ý cho thầy cô giáo dùng roi mây phạt học trò Độc giả Giang cho biết mình là thầy giáo, kể lại chuyện dạy học sinh của mình: "Tôi về hưu được 8 năm. Tôi chủ nhiệm lớp 9, phải thi vô lớp 10. Họp phụ huynh đầu năm, tôi đem theo chiếc roi mây hẳn hoi! Trong cuộc họp, tôi có thêm một 'tiết mục' là nói với phụ huynh của học sinh rằng: Cha ông ta đã dạy thương con thì cho roi cho vọt, ghét con thì cho ngọt cho bùi. Thế nên xin phép quý phụ huynh là tôi sẽ dùng roi mây này để phạt các cháu nào hư, tôi chỉ đánh vào mông. Quý vị có đồng ý cho phép không ạ? Gần như hầu hết các vị phụ huynh đều đồng ý và cười hoan hỉ "cô cứ đánh ạ!"… Trong quá trình dạy, cũng ít khi tôi đánh đòn. Nhưng trước khi đánh, tôi phân tích đúng sai cho học sinh hiểu. Con trai đánh mạnh, con gái thì nhẹ hơn! Cũng nhờ thế, học trò tôi đều đỗ vào lớp 10, sau này nhiều cháu nên người".

