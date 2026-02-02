Vừa sát hại vợ, gã đàn ông liền bị rắn độc cắn

Ngày 27-12-2025, Công an xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị N.T.H (SN 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng) tử vong tại giường ngủ ở nhà riêng, có nhiều điểm bất thường nghi bị người khác sát hại. Thời điểm này, ngoài chị H, trên giường ngủ có Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, chồng chị N.T.H) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, biểu hiện bị trúng độc được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng có nguy cơ tử vong cao.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn



Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh vụ việc.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh, với các chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Minh Tuấn.

Bước đầu, Tuấn khai do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm 26-12-2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc trước thái độ thách thức của vợ nên Tuấn bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Sau khi sát hại vợ, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên gã phải bò vào nhà, rồi bị hôn mê, bất tỉnh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: anninhthudo.vn