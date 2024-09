CLIP: Sạt lở nghiêm trọng, đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị tê liệt

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ sạt lở

Sáng 23-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại úy Võ Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm m3 đất đá cùng cây cối bị sạt lở tại Km81+581, trên tuyến Quốc lộ 8A (đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).

Lực lượng chức năng lập chốt chặn, không cho các phương tiện di chuyển vào khu vực sạt lở



"Hiện nay giao thông lên cửa khẩu Cầu Treo, cách cầu Eo Cô Gái 100 m bị tê liệt hoàn toàn. Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng cho các phương tiện di chuyển ra xa khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Vì trời vẫn đang mưa to và tình trạng sạt lở tại vị trí trên vẫn đang tiếp tục diễn ra nên chưa thể triển khai các phương án khắc phục" - đại úy Tuấn nói.

Ngoài ra, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết hiện mực nước trên sông Ngàn Phố đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 5 giờ ngày 23-9 tại trạm Sơn Diệm là 1.048 cm, trên báo động (BĐ) 1: 48 cm.

Từ ngày 23 đến 24-9, trên sông Ngàn Phố xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 - 7 m, sông La từ 1 - 2 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, sông La ở mức xấp xỉ báo động 1.

Tình trạng ngập khả năng cao xảy ra tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh. Đặc biệt các xã: Sơn Giang, Sơn Trung, Quang Diệm, thị trấn Phố Châu, Sơn Bằng, Kim Hoa của huyện Hương Sơn; xã Đức Lĩnh, Thọ Điền, Đức Bồng của huyện Vũ Quang; xã Phú Lộc, Mỹ Lộc, Thiên Lộc, Sơn Lộc, Trung Lộc của huyện Can Lộc.

Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,3 - 0,5 m; riêng Hương Sơn từ 0,5 – 1 m

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên các sông, suối có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Theo ghi nhận, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có mưa to đến rất to.

Tác giả: Anh Phan

Nguồn tin: Báo Người Lao Động