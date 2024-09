Hoa hậu Thùy Tiên ngất xỉu khi tham gia thi đấu boxing

Trong tập 7 của chương trình Sao nhập ngũ 2024, 8 nghệ sĩ được huấn luyện nội dung boxing và phân thành 2 đội thi đấu đối kháng.

Để đảm bảo công bằng, đồng chí giáo viên đã lần lượt kiểm tra chỉ số sức mạnh của 8 người dựa theo máy tính điểm. Theo đó, máy đấm bốc ghi nhận lực đấm đối đa là 200.

Dựa theo bảng xếp hạng, danh sách 2 đội được chỉ định như sau: Uyển Ân, Pháo, Thùy Tiên, Phương Anh Đào thuộc đội 1; Liz Kim Cương, MisThy, Jun Vũ và DJ Mie thuộc đội 2. Hai đội được quyền lựa chọn thêm 1 đồng chí chiến sĩ cũ vào đội của mình.

Các cặp thi đấu cũng được chỉ định dựa theo bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh: Uyển Ân vs Liz Kim Cương; Pháo vs MisThy; Thùy Tiên vs Jun Vũ; Phương Anh Đào vs DJ Mie.

Hoa hậu Thùy Tiên bị ngất xỉu khi tham gia thi đấu boxing.

...



Thùy Tiên và Jun Vũ là cặp đấu đầu tiên. Cả hai đều từng tập luyện boxing nên được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức. Tuy nhiên, chỉ sau 1 hiệp, Thùy Tiên đã bị đuối sức. Bước sang hiệp thứ 2 chưa đầy một phút, Thùy Tiên ngất xỉu khiến đồng đội ai nấy đều lo lắng. Chiến thắng mặc định thuộc về Jun Vũ. Hoa hậu sau đó được quân y cùng các đồng đội chăm sóc.

Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị chấn thương nhẹ ở chân, cộng thêm lịch luyện tập, trực khá dày nên không còn sức chiến đấu.

Ở cặp thi đấu tiếp theo, Pháo liên tục ra đòn vào mặt cũng khiến MisThy bị choáng nhẹ. Trong một khoảnh khắc, MisThy đuối sức, cầu xin đối thủ và muốn bỏ cuộc. Thế nhưng theo đúng quy định, cả 2 vẫn chiến đấu tới cùng và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Phương Anh Đào và Mie thậm chí bật khóc ngay cú đấm đầu tiên vì không ngờ trận đấu lại quá khốc liệt đến thế. Tuy nhiên, cả 2 nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thi đấu với đúng tinh thần thể thao. Tuy là người sở hữu chỉ số sức mạnh lớn nhất, nhưng DJ Mie vẫn gặp nhiều khó khăn khi thi đấu với Phương Anh Đào.

Tập 7 khép lại trong khoảnh khắc DJ Mie bị ngã khụy và tiếng đếm ngược của trọng tài.



