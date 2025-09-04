Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam mất liên lạc nhiều tháng sau khi sang Mỹ

Ông Lưu Tú Bảo (phải) nhận đai danh dự WBA châu Á năm 2023 - Ảnh: VBF

Ông Lưu Tú Bảo hiện là chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ II (2023 - 2028), chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022 - 2027) và là giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB võ thuật hàng đầu tại TP.HCM.

Ông Lưu Tú Bảo từng nhận đai danh dự WBA châu Á vào năm 2023 vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của quyền anh Việt Nam.

Điều đáng nói là suốt nhiều tháng qua, ông Bảo không hề xuất hiện trở lại tại Việt Nam sau khi trở về Mỹ. Nhiều thành viên VBF hay HMMAF cũng như các địa phương trên cả nước đều không thể gặp, liên lạc được với người đứng đầu của mình để triển khai công việc.

Một thành viên VBF cho biết: "Ông Bảo về Mỹ lo đám tang cho người thân hồi cuối tháng 3-2025 và mất liên lạc suốt từ đó cho đến giờ, không liên lạc được. Nhưng các giải đấu của boxing Việt Nam vẫn phải tổ chức bình thường".

Ông Lưu Tú Bảo (phải) tại lễ khai trương văn phòng VBF hồi tháng 12-2024 - Ảnh: VBF



Trong khi đó, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng cho biết hôm 3-8, ông Bảo từ Mỹ có gọi điện thoại trực tiếp với ông để trao đổi công việc.

Ông Hùng chia sẻ: "Bảo gọi điện thoại nói đang bận việc bên Mỹ nên nhờ tôi điều hành VBF trong thời gian này. Ngoài ra chúng tôi cũng trao đổi thêm về công việc của VBF".

...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo ngành thể thao nói: "Theo phản ánh của các địa phương và Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, họ đã mất kết nối với ông Bảo 4-5 tháng nay.

Do đó, Cục Thể dục thể thao đang làm 2 việc: Nhờ cơ quan chức năng của Việt Nam (Bộ Công an và Bộ Ngoại giao) xác minh thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo; chỉ đạo Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp, triển khai công việc và giao người phụ trách tạm thời để không ảnh hưởng đến công việc chung trong thời gian ông Bảo vắng mặt".

Được biết, ông Lưu Tú Bảo có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Ông Bảo cũng được các cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện để ứng cử và đã trúng cử làm chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Việc ông Bảo gần như "mất tích" khỏi giới boxing và điều hành liên đoàn quốc gia đang gây xôn xao, hoang mang cho dư luận.

Suốt từ lúc ông Lưu Tú Bảo về Mỹ, VBF vẫn duy trì hoạt động bình thường, tổ chức hai Giải boxing các đội mạnh toàn quốc 2025 hồi tháng 4 tại Đắk Lắk và Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2025 hồi tháng 7 tại Nam Định. Theo lịch, Hội nghị ban chấp hành VBF lần 2 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 3-10 tới.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

