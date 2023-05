Cháy nhà ở Hà Nội, 4 bà cháu t.ử v.o.n.g thương tâm

Ngày 13/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở quận Hà Đông.

Khoảng 7h44 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng, số 26 Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhanh chóng điều động Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực IV xuống hiện trường làm nhiệm vụ.

Khi lực lượng có mặt, lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt, chuồng cọp kiên cố khiến lực lượng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 8h15, đám cháy được khống chế và dập tắt. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra các tầng đã phát hiện 4 nạn nhân là bà cháu đã tử vong trong đám cháy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa xuống dưới để thực hiện các biện pháp cần thiết.

Lãnh đạo UBND phường Quang Trung cho biết, 3 cháu nhỏ đều dưới 10 tuổi, bố mẹ vừa rời khỏi nhà 30 phút thì xảy ra cháy.

Công an quận Hà Đông đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

