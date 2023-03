Cháy nhà gỗ trong đêm, 2 vợ chồng tử vong

Sáng 3/3, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 2/3, ngôi nhà gỗ của vợ chồng ông Hồ Văn N. (SN 1940) và bà Hồ Thị N. (SN 1945, trú thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bất ngờ bốc cháy lớn. Do địa hình xảy ra vụ cháy nhà dân ở cách xa khu dân cư nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Khi tiếp cận hiện trường, người dân và cơ quan chức năng đã nỗ lực chữa cháy, song do ngôi nhà gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã làm căn nhà gỗ hư hỏng nặng; vợ chồng ông N. và bà N. tử vong.

Hiện Công an huyện Nam Trà My đang bảo vệ hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn