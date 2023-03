Điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong khi đang truyền nước ở phòng khám tư

Trưa 2/3, Trung tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an thị xã Buôn Hồ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ bà tử vong khi đang truyền nước ở một phòng khám tư trên địa bàn.

“Nạn nhân tử vong là cụ Trương Thị Hùng (SN 1952, trú tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), hiện đang được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, thị xã Buôn Hồ. Công an thị xã đang tiến hành lấy lời khai, điều tra nguyên nhân tử vong của cụ bà. Hiện chưa có thông tin cụ thể”, Trung tá Bằng nói.

Phòng khám Đa khoa Buôn Hồ, nơi xảy ra sự việc.

Anh Nguyễn Khắc Đức (con trai cụ Hùng) cho biết, sáng nay (2/3), mẹ anh đi mua đồ ăn sáng về thì than đau bụng, mệt mỏi. Sau đó người con trai đầu chở cụ Hùng đến Phòng khám Đa khoa Buôn Hồ tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ do bác sĩ Đặng Đình Sơn làm chủ để kiểm tra.

“Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu mẹ tôi nằm lại, truyền nước cho bà. Khoảng 15 phút sau, mẹ tôi bỗng tím tái rồi lịm đi, tắc thở. Phòng khám đưa lên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định mẹ tôi đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Hiện Công an đang làm việc tại hai nơi là Phòng khám của ông Sơn và cả tại bệnh viện”, anh Đức cho biết.

Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhận.

Ông Đặng Đình Sơn xác nhận có việc bà Hùng vào khám, chuyền nước và tử vong. “Lúc sáng tôi đi làm (ông Sơn là Hội đồng thành viên của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - PV), bà Hùng vào và được các y bác sĩ tiếp nhận, thăm khám. Khi nghe tin có sự cố thì tôi mới về. Hiện Công an đang làm việc nên cũng chưa thể nói gì thêm”, ông Sơn cho hay.

