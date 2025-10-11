Cháy nhà 4 tầng ở trong ngõ, 5 người tử vong

Khoảng 5 giờ sáng 11-10, tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến 5 người tử vong.

Căn nhà nằm sâu trong ngõ. Ảnh: M.K.



Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng chủ nhà, vợ chồng con trai chủ nhà và cháu nội. Do nhà bị rào kín sắt từ trên xuống dưới nên người bên trong không thể thoát ra.

...

Nghe tiếng kêu cứu những nạn nhân trong nhà, người dân xung quanh dùng xà beng mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn để giải cứu các nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Nguyễn Hưởng - Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động