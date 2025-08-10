Cháy nhà ở Quảng Ngãi trong đêm, một người tử vong

Ngày 10-8, lực lượng chức năng xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến ông A.L. (trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 9-8, người dân thôn thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút phát hiện ngôi nhà của ông A.L. bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa. Ngọn lửa bùng cháy mạnh, lan nhanh sang ngôi nhà của bà Y.S (60 tuổi, mẹ ruột, sát nhà ông A.L).

Cháy căn nhà rông

Lúc này, trong nhà bà Y.S có bà cùng ông A.L và con ông A.L đang nằm ngủ. Khi mọi người la lớn, bà Y.S cùng 2 con ông A.L chạy thoát được ra ngoài. Riêng ông A.L bị mắc kẹt, không kịp thời thoát ra ngoài nên bị tử vong.

...

Vụ cháy làm 2 ngôi nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, cho biết gia đình ông A.L là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Ông A.L là lao động chính trong gia đình. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân cùng chung tay giúp đỡ.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động