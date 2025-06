"Bóng hồng" sa ngã: Gái xinh khiến 14 người "sập bẫy", lừa sang "Tam giác vàng"

Đầu năm 2022, L.T.N. (SN 1999, trú tại bản Co Nôm, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) làm phiên dịch tiếng Trung cho một công ty có tên "Tai Yang" tại đặc khu kinh tế "Tam giác vàng", tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Sau một thời gian quen việc, L.T.N. đã nhận lời một đối tượng người Trung Quốc, sử dụng các mối quan hệ để tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ và lừa đưa người Việt Nam sang làm việc tại công ty.

Cứ đưa được một người sang L.T.N. sẽ nhận được 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng) hoặc nếu người đó làm việc được đủ 6 tháng L.T.N. sẽ nhận 2.000 nhân dân tệ và khoảng 1% "hoa hồng" từ lương hằng tháng của người đó.

Tin tức trên báo Biên phòng, để thu hút bị hại, L.T.N. đã tuyên truyền với nhiều người về việc ra nước ngoài làm việc bán hàng online, giới thiệu sản phẩm, việc nhẹ, lương cao khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Với chiêu bài này, từ tháng 5 đến tháng 7/2022, L.T.N. đã lừa đưa được 14 công dân trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tin theo, sang làm việc cho công ty trên.

Song trên thực tế, công ty L.T.N. làm phiên dịch chuyên lừa đảo qua mạng. Các công dân Việt Nam sang lao động tại đây bị ép lập các Nick ảo trên mạng xã hội Facebook, Zalo để tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ lừa người Việt Nam tham gia vào các App đầu tư tài chính, chứng khoản, tiền ảo mà chúng lập ra nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Các công dân khi đã “sa chân” vào công ty sẽ bị thu hết giấy tờ cá nhân, điện thoại; bị quản lý, giám sát chặt chẽ 24/24h; bị ép làm việc 12 tiếng/ngày, nếu không lừa được ai sẽ bị phạt thêm 2 tiếng thành 14 tiếng.

Không làm việc, muốn trở về Việt Nam thì phải nộp cho chủ công ty một khoản tiền chuộc từ vài chục triệu đồng cho đến hàng trăm triệu đồng, nếu không có tiền chuộc sẽ bị bán sang công ty khác.

Quá trình làm việc, nhiều công dân vi phạm quy định của chúng đã bị đánh đập, tra tấn dã man. Trong số 14 người do L.T.N. lừa sang, có 2 người phải nộp tiền chuộc để về, một người bị đuổi do nghiện ma túy, số còn lại được các cơ quan chức năng giải cứu.

Theo Công an nhân dân, ngày 4/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng L.T.N. về hành vi Mua bán người.

