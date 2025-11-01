Cảnh báo nhiều nơi ở Hà Tĩnh nguy cơ ngập sâu 2,5m

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh này xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-250 mm, có nơi vượt 270 mm. Các khu vực có lượng mưa lớn ghi nhận được tại Bắc Sơn (Toàn Lưu) 206,4 mm, Đò Điệm (Thạch Hà) 217,8 mm, phường Thành Sen 246,4 mm, Hương Phố 211,2 mm, Hương Xuân 211,4 mm, Kỳ Lạc 214 mm, Kỳ Sơn 222,4 mm, La Khê 226,4 mm, Phúc Trạch 221,6 mm…

Nhiều nơi trên địa bàn xã Cẩm Duệ bị ngập sâu.

Theo dự báo, ngập lụt có khả năng xảy ra trên diện rộng, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối và khu dân cư, đô thị, một số địa bàn có nguy cơ cao gồm các xã, phường như Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Phúc Trạch (đặc biệt bản Rào Tre), Hương Xuân, Hương Bình, Mai Hoa, Thượng Đức (thôn Liên Hòa); phường Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn; các xã Kỳ Xuân, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Hải Ninh, Kỳ Khang, Cẩm Trung, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Bình cùng một số phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, xã Thạch Xuân... độ sâu ngập lụt phổ biến từ 0,5-1,5 m, riêng khu vực thượng lưu sông Ngàn Sâu có thể đạt 1,5-2,5m, kéo dài từ chiều 1/11 đến ngày 5/11.

...

Đến sáng nay (1/11), nhiều nơi trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngập lụt nặng do mưa to đến rất to kéo dài.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp 1, đồng thời khuyến cáo người dân và các đơn vị chủ động theo dõi bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, cầu tràn; sẵn sàng các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV