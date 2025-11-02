Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trưa nay, 2/11

(Ảnh minh họa: KHÁNH TOÀN)



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 1/11 đến 6 giờ ngày 2/11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to như Bàn Nước 290,3mm (Hà Tĩnh); Hồ Sông Thai 178,8mm (Quảng Trị); Đập thủy điện Rào Trăng 135,4mm (thành phố Huế); Tam Trà 217,4mm (thành phố Đà Nẵng); Nghĩa Trung 268,6mm (Quảng Ngãi);... Trong 6 giờ qua (từ 00 giờ đến 6 giờ sáng 2/11), khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, có nơi mưa to như Châu Ổ 127,2mm, Bình Khương 121mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 30-80mm, có nơi hơn 160mm, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế từ 15-40mm, có nơi hơn 90mm, Gia Lai từ 25-70mm, có nơi hơn 130mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)



Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Kim 2, Thạch Khê; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Quang, Hồng Lộc, Kỳ Thượng, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, Phúc Trạch, Sơn Tây, Thạch Xuân, Tùng Lộc; Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang.

Quảng Trị: Bến Quan, Hướng Lập, Phú Trạch, Tuyên Hóa, Tuyên Sơn; Cồn Tiên, Hòa Trạch, Hướng Phùng, Trung Thuần, Trường Sơn; Cam Lộ, Đakrông, Đồng Lê, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Thành, Trường Ninh, Tuyên Bình, Tuyên Lâm, Tuyên Phú.

Huế: Bình Điền, phường Phong Điền; A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Phú Lộc.

Đà Nẵng: Hiệp Đức, Phước Hiệp, Tam Mỹ, Trà Leng, Trà Liên, Trà My; Bà Nà, Đức Phú, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Vân, Việt An; Bến Giằng, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đồng Dương, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, La Dêê, phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Năng, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Trà Tập.

Quảng Ngãi: Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang; Ba Động, Ba Tơ, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Vệ Giang, Xốp; Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk PLô, Đăk Sao, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, phường Sa Huỳnh, phường Trà Câu.

Gia Lai: An Hòa; Ân Hảo, An Lão, Ân Tường, An Vinh, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Ngô Mây, phường Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ Đông, Tuy Phước Đông, Vạn Đức; An Toàn, Bình Dương, Bình Hiệp, Đak Rong, Hội Sơn, Kim Sơn, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Xuân An.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; riêng Hà Tĩnh và Quảng Ngãi: Cấp 2.

Tác giả: BẢO TIÊN

Nguồn tin: Báo Nhân Dân