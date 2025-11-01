Cận cảnh nước lũ gần chạm mái nhà ở Hà Tĩnh

Clip nước lũ bao vây tại xã Cẩm Duệ
Sáng 1-11, tin từ UBND xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, nước lũ đang dâng nhanh, toàn xã có 19/26 thôn bị cô lập, nơi ngập sâu nhất gần 2 m. Trong ảnh lực lượng chức năng xuyên đêm di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Đến 9 giờ, toàn xã Cẩm Duệ có hơn 2.900 hộ bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng sơ tán 780 hộ với hơn 1.400 người đến nơi an toàn.
“Ngay khi nước lũ bắt đầu dâng nhanh, chính quyền địa phương xuyên đêm sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo dự báo, ngày hôm nay, hồ Kẻ Gỗ tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 550 m³/giây, nếu tình hình như vậy thì chắc chắn nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao” - một lãnh đạo xã Cẩm Duệ thông tin.
Trước đó, xuyên đêm 31-10, lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ sơ tán 226 hộ với 458 người tại các thôn Mỹ Sơn, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, Chu Trinh, Ái Quốc, Trung Thành, Phú Thượng, Trần Phú, Phương Trứ, Quốc Tiến, Thống, Na Trung.
Những hộ dân ở vùng ngập sâu, đặc biệt là người già, neo đơn, được hỗ trợ di chuyển bằng thuyền. Chính quyền đồng thời yêu cầu người dân không tự ý di chuyển qua khu vực nước sâu, luôn sẵn sàng sơ tán khi mực nước tiếp tục dâng.
Các địa điểm sơ tán là nhà văn hóa cộng đồng, trường học và những ngôi nhà cao tầng trong khu vực an toàn.
Mưa lớn đã cũng đã làm 500 hộ ở Phường Vũng Áng, và 323 hộ ở Phường Sông Trí, cùng một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập gây chia cắt; sạt lở đất gây ách tắc, chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển nối xã Kỳ Khang với phường Hải Ninh, tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam với xã Kỳ Anh....
