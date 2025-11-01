Cận cảnh nước lũ gần chạm mái nhà ở Hà Tĩnh

Mưa lớn đã cũng đã làm 500 hộ ở Phường Vũng Áng, và 323 hộ ở Phường Sông Trí, cùng một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập gây chia cắt; sạt lở đất gây ách tắc, chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển nối xã Kỳ Khang với phường Hải Ninh, tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam với xã Kỳ Anh....