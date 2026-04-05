Sạt lở làm 2 công nhân tử vong khi đang thi công đường nối IC15 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hiện trường xảy ra sạt lở làm 2 công nhân bị vùi lấp, tử vong. Ảnh: TL

Khoảng 14 giờ 30 ngày 2/4, tại Km9 tuyến đường kết nối IC15 đoạn qua địa phận thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải, nhóm công nhân của Công ty Đồng Tiến (đơn vị thi công tuyến IC15 từ Km7 - Km10) đang tiến hành san gạt, thi công đoạn bờ kè tại khu vực taluy dương, đoạn Km9 theo hướng từ Km0 đi Km15 thì bất ngờ đất từ ta luy dương đổ sập xuống.

Khi phát hiện sạt lở thì nhóm người này bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai người không kịp chạy thoát bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lưu Trung Q (sinh năm 1994, kỹ thuật viên của Công ty TNHH Đồng Tiến, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và ông Mùa A L (sinh năm 1986, công nhân, trú tại xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai) bị đất đá vùi lấp.

... Dự án đường nối IC15 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được triển khai. Ảnh: Phan Tuấn

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, sau khi xảy ra vụ tai nạn, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục tạm thời, hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Quốc Hồng

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học