Các cặp đôi nô nức rủ nhau tham gia trải nghiệm xu hướng cưới mới tại Almaz Wedding Fair 2024

Đến hẹn lại lên, triển lãm cưới Almaz Wedding Fair trở lại với chủ đề “Marseille Blue - Sky of Love” vào 2 ngày cuối tuần 29-30/06/2024 tại Almaz, Hà Nội.

Sự kiện quy tụ gần 30 đối tác uy tín đầu ngành nhằm giới thiệu về các xu hướng và dịch vụ cưới mới nhất. Các cặp đôi và phụ huynh tham gia được tư vấn toàn diện về các dịch vụ cưới thời thượng, trải nghiệm hàng loạt hoạt động gắn kết thú vị và tận hưởng ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại sự kiện.

Almaz Wedding Fair là thương hiệu triển lãm cưới thường niên uy tín, được các cặp đôi và gia đình tin tưởng và lựa chọn. Sự kiện diễn ra tại trung tâm hội nghị và tiệc cưới Almaz Hà Nội tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Riverside với phong cách thiết kế baroque cổ điển tựa lâu đài tiệc cưới trên diện tích 2,5ha. Năm nay, triển lãm cưới được tổ chức với chủ đề “Marseille Bleu - Sky of Love” lấy cảm hứng từ màu xanh yên bình của thành phố Marseille (Pháp) - tượng trưng cho sự vĩnh cửu và tươi mới của tình yêu. Đây cũng là màu sắc, xu hướng lễ cưới chủ đạo trên thế giới năm 2024 to tạp chí Brides và Minted Weddings công bố.

Triển lãm Almaz Wedding Fair 20224 quy tụ gần 30 thương hiệu uy tín hàng đầu như: PhiLinh Wedding, 7799 Wedding Storyteller, Lutèce Wedding & Party Planner, Hajime, trang phục cưới Thanh Hải Wedding, áo dài thêu tay Tulip, PAT image cùng hàng loạt đơn vị wedding planner, trang điểm, trang sức, quà cưới, trang trí… Các cặp đôi sẽ được tìm hiểu, tư vấn, chọn lựa các dịch vụ cho ngày trọng đại của mình với nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại sự kiện.

Hơn cả một triển lãm cưới, Almaz Wedding Fair 2024 còn mang đến các cho cặp đôi những xu hướng cưới được quan tâm nhất hiện nay thông qua các hoạt động sự kiện và workshop diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày sự kiện, giúp cô dâu và chú rể tương lai có thêm nhiều ý tưởng cho ngày trọng đại.

Nếu workshop “Intimate Wedding” gợi ý về một lễ cưới thân mật thì “Xu hướng đám cưới tương tác” sẽ giúp các cặp đôi lên kế hoạch hoàn hảo cho một tiệc cưới phong cách và mới mẻ, nơi cô dâu, chú rể cùng tất cả khách mời tạo và để lại những dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, các workshop “Nét vẽ tình yêu”, “Pha chế Cocktail và Mocktail” hay lớp học nấu ăn “Chef Pierre Meneau” không chỉ hứa hẹn mang đến những bí kíp, gợi ý cho đám cưới mà còn là dịp để các cặp đôi tận hưởng và gắn kết.

Điểm nhấn đặc biệt của triễn lãm cưới “Marseille Bleu - Sky of Love” chính là Private Fashion Show “The Realm Of Light” từ thương hiệu Thanh Hải Wedding vào tối 29/06. Quy tụ dàn người mẫu tên tuổi như Á hậu Hương Ly, “Siêu mẫu châu Á” Quỳnh Anh, siêu mẫu TyhD Thuỳ Dương, bộ sưu tập “The Realm Of Light” sẽ giới thiệu những thiết kế ren thêu dệt bằng tay kỳ công kết hợp chất liệu độc lạ và sang trọng, làm nên những chiếc váy cưới trong mơ cho các nàng dâu.

Không chỉ có vậy, khách tham quan còn được tư vấn dịch vụ xe cưới đẳng cấp “chuẩn 5 sao” “Xanh Wedding” của Xanh SM, hứa hẹn mang đến trải nghiệm cưới mới mẻ, tiên phong xu hướng đám cưới xanh truyền cảm hứng.

Với triển lãm cưới Almaz Wedding Fair 2024 - “Marseille Bleu - Sky of Love”, Almaz Hà Nội mở ra cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm dịch vụ cưới toàn diện và đẳng cấp bậc quy tụ tại một điểm đến, là nơi để các cặp đôi tìm thấy lựa chọn hoàn hảo cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời.

Tọa lạc tại quận Long Biên, cách trung tâm thủ đô chỉ hơn 10 phút di chuyển, Almaz Hà Nội sở hữu 9 không gian theo phong cách baroque cổ điển, với diện tích các phòng từ 70m2 đến 1.040m2 và sức chứa từ 200-700 khách. Hội tụ đủ các yếu tố kiến trúc, dịch vụ và ẩm thực xứng tầm 5 sao, Almaz Hà Nội chính là nơi lý tưởng viết nên lời hẹn ước trăm năm cho các cặp đôi.

Hàng loạt ưu đãi không thể bỏ lỡ:

- Ưu đãi trực tiếp 15% thực đơn đồ ăn khi đặt cọc tại triển lãm, ưu đãi thêm 5% khi đặt dịch vụ bất kỳ từ hơn 25 thương hiệu tham gia sự kiện năm nay.

- Bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị như voucher nghỉ dưỡng, nhẫn kim cương, váy cưới, gói trang trí tiệc cưới, áo dài, vest, gói quay chụp… với tổng giá trị lên đến 400 triệu đồng.

- Cơ hội dự tiệc thử món đặc sắc dành cho 50 khách hàng đăng ký sớm nhất tại Almaz Wedding Fair 2024.

Nguồn tin: thanhtra.com.vn