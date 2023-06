Ca sĩ 'Đại náo thiên cung' qua đời ở tuổi 37

Ngày 14/6, Sohu đưa tin nam ca sĩ Trương Hằng Viễn qua đời ở tuổi 37 vì bạo bệnh. Tin buồn được nghệ sĩ Đường Lỗi và MC Đại Ngưng xác nhận với truyền thông. Tang lễ của Trương Hằng Viễn tổ chức vào 18/6, tại Quý Châu (Trung Quốc).

Nguồn tin thân cận với Trương Hằng Viễn cho biết nguyên nhân á quân The Voice of China mùa 2 mất là bị khối u ác tính. Đầu tháng 5, sức khỏe của nam ca sĩ sa sút nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị nhưng cũng không thể kéo dài được thời gian sống.

Trương Hằng Viễn từng là ca sĩ tài năng của làng nhạc Hoa ngữ. Ảnh: Sohu.



Theo Sina, việc Trương Hằng Viễn ra đi để lại gánh nặng chồng chất cho vợ anh là nữ diễn viên, ca sĩ Tất Hạ. Họ kết hôn vào tháng 3/2022. 5 tháng sau, cả hai đón con trai đầu lòng chào đời.

...

Thời gian qua, Tất Hạ vừa chăm chồng bị bệnh nặng, vừa chăm con mới sinh. Khi con trai chưa tròn một tuổi, nữ nghệ sĩ đã đối mặt với nỗi đau mất chồng.

Trương Hằng Viễn sinh năm 1986. Năm 2013, anh tham gia The Voice of China mùa 2 giành ngôi á quân dưới sự dìu dắt của nam ca sĩ Uông Phong. Trương Hằng Viễn từng thể hiện ca khúc Đại náo thiên cung trong bộ phim điện ảnh cùng tên do Châu Nhuận Phát, Chân Tử Đan, Quách Phú Thành... đóng chính.

Vì mắc bệnh hiểm nghèo, Trương Hằng Viễn sớm phải dừng hoạt động trong showbiz để chạy chữa nên danh tiếng của anh sau cuộc thi không duy trì quá lâu.

Tác giả: Di Hy

Nguồn tin: zingnews.vn