Dân nói xả nước khiến cá chết, đơn vị vận hành nói làm đúng quy trình

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, từ rạng sáng 6-10, cá vược nuôi trong lồng bè của 46 hộ dân xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trên trục sông Nghèn bất ngờ bị chết hàng loạt. Cá có hiện tượng nổi lờ đờ lên mặt nước, sau đó chết phơi bụng trên sông.

Cá nuôi lồng bè của hàng chục hộ dân bất ngờ chết hàng loạt

Theo ước tích, số lượng cá chết lên hàng chục tấn. Người nuôi cá buộc phải vớt cá đưa đi bán để gỡ lại vốn. Các hộ dân nuôi cá cho rằng sở dĩ cá bị chết là do cống thủy lợi bara Đò Điệm (cách địa điểm nuôi cá khoảng 200m) xả nước ngọt điều tiết. Nước có màu vàng nhạt, đục, đổ về quá nhiều khiến cá bị sốc chết hàng loạt.

"Lúc 5h chiều 5-10 cống thủy lợi bara Đò Điệm xả nước điều tiết, đến 1h sáng 6-10 cá nuôi của người dân bị chết. Chúng tôi chủ yếu sinh sống vào nghề nuôi trồng, giờ đây cá chết hết nên các hộ dân rơi vào cảnh khó khăn" - ông Nguyễn Văn Đức (trưởng thôn Sông Hải) nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng - giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh - cho biết đơn vị quản lý, vận hành cống thủy lợi bara Đò Điệm, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và tiêu thoát lũ. Những ngày cuối tháng 9-2023 ở Hà Tĩnh xảy ra đợt mưa lớn kéo dài dẫn đến nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, vì vậy công trình này phải mở các cửa để điều tiết nước.

Trước khi xả, đơn vị vận hành cống đã thông báo đến chính quyền các địa phương, người dân để thu hoạch cá hoặc di dời lồng bè ra khỏi khu vực, tuy nhiên có nhiều hộ dân chủ quan, không thực hiện.

"Cách đây 3 ngày liên tục chúng tôi đã đóng cống để người dân thu hoạch cá. Nhưng sau đó nước đổ về quá lớn nên buộc phải xả nước điều tiết theo đúng quy trình. Nếu không xả thì ảnh hưởng đến công trình và nước quá lớn cũng không thể mở cửa thoát lũ được gây ngập úng ở nhiều địa phương. Ngày hôm qua công trình chỉ mở 4/16 cửa thoát lũ" - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, đây không phải lần đầu tiên cá nuôi lồng bè gần cống thủy lợi bara Đò Điệm bị chết do sốc nước. Do đó cứ vào mùa mưa lũ hằng năm đơn vị quản lý, vận hành cống đều thông báo và khuyến cáo người dân thu hoạch cá hoặc di dời lồng bè đến địa điểm khác để tránh bị thiệt hại.

Chiều 6-10, ông Nguyễn Công Hoàng - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh - cho biết sau khi nhận được thông tin cá nuôi lồng bè ở xã Thạch Sơn bị chết, đơn vị đã cử cán bộ về khu vực nuôi cá lồng bè lấy mẫu nước gửi đi phân tích, làm rõ nguyên nhân.

