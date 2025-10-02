Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết âm lịch 9 ngày liên tục

Đề xuất Tết Bính Ngọ được nghỉ 9 ngày - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Quốc khánh 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 29-8-2026 đến hết thứ Tư ngày 2-9-2026. Tổng cộng kỳ nghỉ có 5 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần, và 1 ngày được hoán đổi từ lịch làm việc cụ thể thứ Hai ngày 31-8 sẽ chuyển sang thứ Bảy ngày 22-8.

Việc hoán đổi giúp tạo kỳ nghỉ liền mạch tránh tình trạng làm việc ngắt quãng, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi đi lại của người dân.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Cụ thể Tết Bính Ngọ, doanh nghiệp lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ ngày 2-9 và thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định, bộ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công hoặc có thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ ngành, Bộ Nội vụ đã đề nghị Thủ tướng xem xét quyết định để kịp thời thông báo đến các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ